Detienen a 11 policías en Veracruz por desaparición forzada de cuatro personas hace once años

Los 11 policías fueron detenidos en Coatzacoalcos por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas ocurrida en 2015. (X @FGE_Veracruz)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó la detención de 11 elementos y exelementos de la Policía Estatal, señalados como presuntos responsables del delito de desaparición forzada de personas en agravio de cuatro víctimas, en hechos ocurridos durante el operativo Blindaje Coatzacoalcos en septiembre de 2015.

De acuerdo con la dependencia, las capturas se realizaron en el municipio de Coatzacoalcos como resultado de labores de investigación y trabajo de campo efectuadas por agentes de la Policía Ministerial, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión emitida por un juez con sede en ese distrito judicial.

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Los detenidos fueron identificados como Adiel “N”, Guillermo “N”, Pablo “N”, Lorenza “N”, Juan “N”, Francisco “N”, Cristian Iván “N”, Rosendo “N”, Froylán “N”, Isaí “N” y María Guadalupe “N”.

La Fiscalía precisó que todos ellos son investigados por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas y serán puestos a disposición del Juez de Control, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

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El caso está relacionado con el operativo Blindaje Coatzacoalcos

Según la información oficial, los hechos por los que se les investiga ocurrieron el 25 de septiembre de 2015, cuando los ahora detenidos participaban en el operativo Blindaje Coatzacoalcos, estrategia de seguridad implementada un año antes por el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, con el objetivo de contener la violencia en uno de los municipios con mayores índices delictivos del estado.

La Fiscalía de Veracruz ejecutó órdenes de aprehensión contra elementos y exelementos de la Policía Estatal vinculados al operativo Blindaje Coatzacoalcos. (X @FGE_Veracruz)

Aunque el programa fue presentado como una medida para reforzar la seguridad, con el paso del tiempo también quedó marcado por denuncias de familiares que acusaban a elementos policiacos de participar en desapariciones forzadas.

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Diversas protestas realizadas en aquellos años evidenciaron el descontento de madres y familiares de personas desaparecidas, quienes señalaron directamente a integrantes de las corporaciones de seguridad por la desaparición de sus seres queridos durante los operativos.

Si bien el comunicado de la Fiscalía no lo precisa, varios de los detenidos formaban parte de la extinta Guardia Civil, corporación creada en 2014 durante la administración de Javier Duarte y que fue eliminada en 2024 durante el gobierno de Cuitláhuac García como parte de la reorganización de las fuerzas estatales de seguridad.

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Serán presentados ante un juez

La Fiscalía indicó que la orden de aprehensión fue ejecutada tras reunir los elementos suficientes dentro de la investigación y reiteró que los once policías serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Será el Juez de Control quien determine si existen elementos para vincularlos a proceso por el delito de desaparición forzada, considerado uno de los ilícitos más graves por la legislación mexicana debido a la participación de servidores públicos en la privación ilegal de la libertad de las víctimas y el ocultamiento de su paradero.

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La infografía explica la detención de once elementos y exelementos de la Policía Estatal de Veracruz, señalados por desaparición forzada de cuatro personas durante el operativo Blindaje Coatzacoalcos de 2015. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, la dependencia no ha revelado la identidad de las cuatro personas desaparecidas ni ha informado si sus cuerpos fueron localizados o cuál fue el avance de las investigaciones que permitieron solicitar las órdenes de captura.

Veracruz sigue enfrentando retos en materia de seguridad

La detención de los once policías ocurre en un contexto en el que Veracruz continúa registrando hechos de alto impacto relacionados con la violencia.

A principios de julio, un empresario ferretero identificado como Ramón Mata Reyes y su esposa, Flor Lorena Mata Vidal, fueron asesinados a balazos dentro de su negocio, la ferretería El Bronce, ubicada en la comunidad de Ocotitlán, municipio de Ixhuatlán del Café.

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De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones contra la pareja antes de escapar. Durante el ataque sobrevivió la hija de ambos, una bebé de apenas un año y ocho meses, quien no sufrió lesiones físicas, aunque quedó en la orfandad.

Tras el doble homicidio, elementos de la Policía Municipal, peritos de Servicios Periciales y agentes ministeriales realizaron el procesamiento de la escena para recabar indicios balísticos y otras evidencias. Hasta ahora, la Fiscalía mantiene bajo reserva las investigaciones y no ha confirmado el móvil del crimen ni reportado personas detenidas.

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A inicios de mes un comando armado asesinó a una pareja en una ferretería. (Google Maps)

La alcaldesa de Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón Feito, informó que el Sistema DIF municipal activó protocolos para brindar atención integral a la menor, quien permanece bajo protección mientras se define si podrá quedar bajo el cuidado de familiares cercanos.

Aunque ambos casos corresponden a investigaciones distintas, reflejan los desafíos que enfrenta Veracruz tanto para combatir la violencia actual como para esclarecer violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en años anteriores.

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Con la captura de los once policías, la Fiscalía busca avanzar en uno de los expedientes relacionados con presuntas desapariciones forzadas atribuidas a elementos de seguridad durante el operativo Blindaje Coatzacoalcos, un caso que durante años fue señalado por familiares de víctimas como uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente del estado.