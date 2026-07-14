Tras filtración de audio de Marina del Pilar, Morena cierra filas y niega espionaje para Estados Unidos

La funcionaria Ariadna Montiel Reyes, de Morena, niega espionaje a Estados Unidos tras la filtración de un audio, durante una conferencia de prensa. (Morena | Youtube (imagen intervenida con Gemini IA para mejorar calidad de imagen))

Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, defendió la actuación de su fuerza política, esto en relación a los recientes audios filtrados de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y que han reavivado el debate sobre la fiabilidad de las publicaciones de medios estadounidenses, como The New York Times, que han señalado a militantes del partido guinda de actuar como informantes para Estados Unidos.

En conferencia de prensa, Montiel Reyes sostuvo que, en el caso de Morena, las decisiones y posturas no se toman a partir de publicaciones periodísticas, ya sean nacionales o extranjeras.

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Ante la pregunta sobre la credibilidad de los medios que han difundido estas acusaciones, Montiel Reyes fue categórica: “el partido no comparte la visión de que sus militantes o representantes estén colaborando con intereses externos”.

De acuerdo con la líder, lo que se escucha en los audios de la gobernadora corresponde a una conversación privada donde ella explica temas relativos a la tramitación de su visado, sin implicar actos de colaboración con gobiernos extranjeros.

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La dirigente remarcó que la difusión de estas notas no afecta la política interna de Morena. “No es a través de los medios de comunicación que se rigen las acciones de carácter político, no en el caso del gobierno”, subrayó Montiel Reyes, rechazando que los señalamientos tengan impacto sobre las decisiones del partido.

Una ilustración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda la muestra con las banderas de México y Estados Unidos detrás, y las siluetas de un micrófono y un grabador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En relación a la polémica de los audios, la gobernadora Marina del Pilar ha insistido en que lo difundido corresponde a una conversación personal y que sus declaraciones han sido transparentes. Según la interpretación de la dirigencia, el contenido de los audios no demuestra actos irregulares, sino que responde a planteamientos hechos a la funcionaria, aunque algunos fragmentos resulten inaudibles.

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“Todos nuestros compañeros están muy comprometidos en la defensa de la soberanía nacional”, concluyó Montiel Reyes, desechando las versiones que apuntan a una política interna contraria a los principios del partido.

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