Constancia de situación fiscal del SAT: como sacarla paso a paso en 2026

Esta es la manera en que puedes generar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El SAT expide la Constancia de Situación Fiscal de forma gratuita a través de cinco canales oficiales en 2026, sin necesidad de cita previa en la mayoría de los casos, y en menos de cinco minutos desde el portal o la aplicación móvil.

Desde el 1 de enero de 2026, este documento ya no es un requisito legal para emitir facturas electrónicas ni comprobantes de nómina. Quien lo exija como condición para facturar comete una infracción sancionada por el Código Fiscal de la Federación.

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(Youtube/SAT)

Qué es la Constancia de Situación Fiscal

La Constancia de Situación Fiscal (CSF) es un documento que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para acreditar que un contribuyente está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y para verificar su actividad económica registrada.

El documento incluye la Cédula de Identificación Fiscal (CIF) con código QR, el RFC, el nombre o denominación social, el domicilio fiscal, el régimen fiscal, las actividades económicas del contribuyente, y el lugar y fecha de emisión.

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Qué cambió en 2026

Una imagen editorial muestra a dos personas en una oficina que examinan documentos y una computadora portátil con el logo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante una inspección fiscal en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 1 de enero de 2026, la CSF dejó de ser obligatoria para la facturación electrónica y la emisión de comprobantes de nómina. Para emitir un CFDI, el SAT precisa que únicamente se requieren cuatro datos: la clave del RFC, el nombre o razón social, el código postal y el régimen fiscal.

Condicionar la emisión de una factura a la entrega de la constancia constituye una infracción conforme al artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación. La sanción va de MXN $21.420 a MXN $122.440.

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Dónde sí se puede exigir

Pese al cambio normativo, bancos, empleadores e instituciones públicas y privadas siguen solicitando la CSF de forma legítima en ciertos trámites.

Los casos más frecuentes son: apertura de cuentas bancarias, inicio de una relación laboral, y actualización de datos ante organismos públicos o privados. En estos contextos, la constancia funciona como documento corroborador de información fiscal.

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Cómo obtenerla: los 5 canales oficiales

Un funcionario revisa documentos en un expediente de papel sobre su escritorio en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canal 1 — Portal sat.gob.mx (personas físicas y morales con contraseña o e.firma):

1. Ingresa a sat.gob.mx e inicia sesión en el apartado de tu tipo de contribuyente.

2. Selecciona “Trámites del RFC”.

3. Elige “Constancia de Situación Fiscal”.

4. Haz clic en “Generar Constancia”.

5. Descarga o imprime el PDF con tus datos actualizados.

Disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Canal 2 — SAT ID (personas físicas sin contraseña ni e.firma):

1. Descarga la app SAT ID desde App Store o Google Play.

2. Selecciona “Constancia de Situación Fiscal con CIF” y acepta los términos.

3. Ingresa tu RFC de 13 dígitos, correo electrónico y número de celular.

4. Captura el token que recibirás en tu correo.

5. Adjunta una fotografía o PDF de tu identificación oficial vigente (INE por ambos lados, cédula profesional o pasaporte).

6. Graba el video de validación de identidad frente a la cámara, leyendo la frase que aparece en pantalla.

7. Verifica la información, firma en el recuadro y descarga el PDF.

El documento llega al correo en un plazo de hasta cinco días hábiles.

Canal 3 — App SAT Móvil (con RFC y contraseña):

1. Descarga la aplicación SAT Móvil para Android o iOS.

2. Inicia sesión con tu RFC de 13 dígitos y contraseña del portal SAT.

3. Toca “Documentos” y selecciona “Constancia de Situación Fiscal (CSF)”.

4. Descarga el documento o envíalo directamente a tu correo electrónico.

Canal 4 — Chat uno a uno del SAT (con asesor en línea):

1. Ingresa al Centro de Contacto SAT en chat.sat.gob.mx.

2. Selecciona “Cédula de Identificación Fiscal”.

3. Llena el formulario con tus datos y acepta que la información es verídica.

4. Guarda tu número de ticket, valida tus datos y confirma.

5. Descarga el documento mediante el enlace que el asesor te compartirá.

Disponible de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.

Canal 5 — Oficinas y módulos itinerantes del SAT (sin cita):

1. Localiza la oficina o módulo del SAT más cercano. El SAT cuenta con 161 oficinas en todo el país, además de módulos itinerantes con horario de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas.

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2. Acude con tu identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional). No se requiere cita previa para este trámite.

3. Solicita la constancia en el módulo de atención. El personal puede validar tu identidad con huella digital si está registrada en el sistema.

4. Recibe la constancia impresa en el momento.

En los módulos itinerantes también se puede tramitar la inscripción al RFC, la e.firma y recibir orientación sobre obligaciones fiscales, todo de forma gratuita.

Vigencia y cuándo actualizarla

Antonio Martínez Dadnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró que no es necesaria la Constancia de Situación Fiscal (Especial)

La CSF no tiene vigencia definida y el trámite es completamente gratuito. No es necesario renovarla con periodicidad fija.

Solo debe actualizarse cuando el contribuyente registre cambios en su información ante el SAT: modificación del domicilio fiscal, cambio de régimen fiscal o actividades económicas, o incorporación y corrección de la CURP. Cada vez que se genera una nueva constancia, el sistema produce un PDF con los datos más recientes.

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