México

Congreso Nacional Indígena denuncia el avance de megaproyectos y represión contra pueblos originarios en Chiapas

Ocho familias siguen desplazadas en Chiapas, mientras Francisco Moreno permanece preso en Yajalón y María de Jesús Sánchez debe presentarse cada viernes ante autoridades, según el CNI

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Grupo de personas sentadas, incluyendo una mujer hablando en micrófono y otra con mascarilla. Hay un hombre y otra mujer. Al fondo, un cartel con texto
Una integrante del Congreso Nacional Indígena informa sobre las agresiones y amenazas que afectan la seguridad y el derecho a la tierra de comunidades originarias en Chiapas, México. (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas)

Integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Chiapas denunciaron públicamente en conferencia de prensa este martes 14 de julio el avance de megaproyectos y la represión contra pueblos originarios, acusando la participación de los tres niveles de gobierno en el despojo de territorios.

Desde el pasado 12 de febrero de 2026, familias tseltales han sido desplazadas, con viviendas destruidas y detenciones, en operativos donde participaron elementos de la Guardia Estatal, Policía Municipal, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Tribunal Agrario, de acuerdo con el CNI.

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Actualmente, ocho familias permanecen desplazadas, enfrentando enfermedades, carencia de empleo y vivienda, mientras Francisco Moreno continúa preso en Yajalón y María de Jesús Sánchez debe presentarse cada viernes ante autoridades. El CNI sostiene que hay órdenes de aprehensión activas contra ocho personas más.

En el municipio de Ocosingo, 39 copropietarios tseltales del Mercado Público Tradicional “Dr. Belisario Domínguez” sufren despojo, destrucción de locales, amenazas y fabricación de delitos, además de episodios de secuestro y violencia contra mujeres y menores.

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El comunicado detalla: “Nuestros hermanos del Mercado Público Tradicional Dr. Belisario Domínguez ‘Samir Flores Soberanes’ continúan con la defensa del territorio y su autonomía, no están en venta al gran capital, así como tampoco se negocian nuestra existencia y la resistencia de nuestros pueblos”. Las familias exigen que se detenga el despojo legalizado y cualquier acto de represión contra sus integrantes.

Despojo territorial: mejorar condiciones para el turismo y empresarios

En un comunicado de prensa difundido este martes 14 de julio, denunciaron que proyectos como el Tren Maya han incrementado las amenazas al territorio que habitan:

“Ahora con la construcción de la supercarretera San Cristóbal-Palenque, están destruyendo nuestros cerros, cortando árboles”, lo que señalan que ha provocado sequías, niveles bajos de ríos y la carretera de saca cosecha (caminos diseñados para soportar vehículos de carga ligera o mediana y que promete facilitar el tránsito rural) ha generado divisiones comunitarias.

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De acuerdo con el CNI, nunca fueron informados por las autoridades ejidales “según es para el beneficio de la población, cuando sabemos que es para la entrada del turismo”.

CNI denuncia que la comunidad de Teopisca es engañada para construir carretera

El CNI señaló que la comunidad de San Francisco, municipio de Teopisca, Chiapas, fue informada el pasado 24 de marzo por presuntos ingenieros del gobierno estatal de que su territorio pasaría la carretera San Cristóbal a Teopisca, argumentando que ocuparían 60 metros de ancho y que esto había sido aprobado por las comunidades vecinas, a lo que expresaron: “Nuestros hermanos y hermanas de muchas comunidades no están de acuerdo con el paso de esta carretera”.

Una mujer habla por micrófono sosteniendo un documento frente a una mesa con mantel azul; detrás, varias personas sentadas y un banner con texto
Una vocera del Congreso Nacional Indígena (CNI) interviene durante un evento en Ocosingo, Chiapas, con otros miembros sentados detrás de una mesa. (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas)

Aseguran que los campesinos de San Francisco señalan que la carretera será un beneficio para los empresarios y que a las comunidades traerá contaminación y destrucción cultural, así como de la paz. Exigen lo siguiente:

  • Alto total al despojo de los territorios de los pueblos originarios.
  • Alto a los ataques a la autonomía de nuestros hermanos del Congreso Nacional Indígena en Chiapas.
  • Libertad total a nuestra compañera María de Jesús Sánchez y Francisco Moreno.
  • Cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros y compañeras.
  • Se atienda el desplazamiento forzado de nuestros compañeros y compañeras.
  • Restitución inmediata e incondicional de los locales a nuestros compañeros del Mercado Público Tradicional Dr. Belisario Domínguez “Samir Flores Soberanes”.
  • Cese inmediato de las amenazas, el hostigamiento y cualquier intento de desalojo en contra de las familias del CNI de Agua Clara de la zona 5 Roberto Barrios, municipio de Salto de Agua.
  • Respeto a la organización comunitaria y a nuestro derecho a permanecer en nuestro territorio que habitamos.

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