México

Procesan al feminicida de Tacubaya luego de ser detenido mientras intentaba ocultar el cuerpo en una hielera

La denuncia de una vecina por gritos y golpes permitió ubicar al acusado en un inmueble de Mártires de Tacubaya

Guardar
Google icon
La denuncia de una vecina por gritos y golpes permitió ubicar al acusado en un inmueble de Mártires de Tacubaya. Crédito: SSC
La denuncia de una vecina por gritos y golpes permitió ubicar al acusado en un inmueble de Mártires de Tacubaya. Crédito: SSC

La Fiscalía CDMX vinculó a proceso a Luis Ernesto “N” por el feminicidio de su pareja de 19 años en la alcaldía Álvaro Obregón, tras ser detenido en flagrancia el 8 de julio mientras intentaba ocultar el cuerpo de la víctima en una hielera. El juez le impuso prisión preventiva y fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La detención ocurrió en un inmueble de la colonia Mártires de Tacubaya, luego de que una vecina llamó al 911 al escuchar gritos y golpes, y observó al imputado manipulando bolsas de plástico en el patio trasero. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México llegaron al domicilio ubicado en la intersección de la avenida Camino Real a Toluca y la calle Chilenos, donde lo detuvieron.

PUBLICIDAD

Cuerpo hallado en una hielera y machete asegurado

Al inspeccionar el lugar, los elementos de la SSC encontraron los restos de la joven de 19 años, con quien el hoy imputado mantenía una relación de pareja, dentro de la hielera. También localizaron un machete, que fue asegurado para los análisis periciales correspondientes. Los restos presentaban indicios de desmembramiento.

Una mujer con el cabello recogido y chaqueta oscura sostiene una vela encendida, con el rostro parcialmente oculto, frente a un muro con nombres y velas.
Al inspeccionar el lugar, los elementos de la SSC encontraron los restos de la joven de 19 años, con quien el hoy imputado mantenía una relación de pareja, dentro de la hielera.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez detenido, el imputado fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público. Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) llegó al domicilio para realizar los peritajes en criminalística, mientras agentes de la Policía de Investigación resguardaron el lugar.

PUBLICIDAD

La investigación que sustentó la imputación

Tras la detención, el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación y coordinó entrevistas, dictámenes periciales y otras diligencias.

Los resultados de ese trabajo permitieron a la Fiscalía CDMX formular la imputación por los delitos de feminicidio, así como de posesión y almacenamiento de cadáver, en agravio de la joven de 19 años.

La institución informó que continuará desarrollando las diligencias necesarias para el esclarecimiento integral de los hechos y para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas.

Prisión preventiva y tres meses de investigación complementaria

Durante la audiencia celebrada este martes 14 de julio, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Luis Ernesto “N” con base en los datos de prueba aportados por la Fiscalía.

El juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía CDMX deberá consolidar los elementos que sustenten la acusación formal.

La Fiscalía subrayó su compromiso de investigar con perspectiva de género toda muerte violenta de mujeres y de combatir la violencia feminicida en la capital del país.

Feminicidios en la Ciudad de México van al alza en 2026

El caso se inscribe en un panorama de violencia contra las mujeres que muestra una tendencia al incremento en la capital. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y mayo de 2026 se registraron 19 feminicidios en la Ciudad de México, frente a 14 en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento de 35.71%.

El acto de violencia fue ampliamente rechazado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El caso se inscribe en un panorama de violencia contra las mujeres que muestra una tendencia al incremento en la capital. Crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El repunte contrasta con la caída registrada el año anterior. Durante todo 2025, la capital reportó 44 feminicidios, una reducción de 38% respecto a los 68 casos de 2024, según datos del SESNSP.

La alcaldía Álvaro Obregón acumuló cinco feminicidios durante 2025, lo que la ubicó como la segunda demarcación con más casos ese año, solo por detrás de Iztapalapa, con seis. En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de enero de 2026, en Álvaro Obregón se han localizado 34 víctimas de feminicidio, según el Atlas de Feminicidios de la Ciudad de México, elaborado por la Fiscalía capitalina.

A nivel nacional, solo en el primer trimestre de 2026 se registraron 148 feminicidios, de los cuales 11 correspondieron a la Ciudad de México en ese mismo periodo de tres meses, lo que colocó a la capital en el tercer lugar del ranking estatal junto al Estado de México, por detrás de Sinaloa y Chiapas, de acuerdo con datos del SESNSP.

Temas Relacionados

FeminicidioFiscalía CDMXCDMXÁlvaro Obregónseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo se hizo famosa Flor Vigna: de no tener casa ni dinero a ser estrella de Only Fans

La actriz argentina suena para sumarse como habitante de la Casa de los Famosos México 2026

Cómo se hizo famosa Flor Vigna: de no tener casa ni dinero a ser estrella de Only Fans

Fátima Bosch anuncia nueva sede y fecha para Miss Universo México 2026

La ganadora del certamen también mandó un mensaje para las 32 concursantes

Fátima Bosch anuncia nueva sede y fecha para Miss Universo México 2026

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy martes 14 de julio: trabajadores agrícolas mantienen el cierre de Joaquín Gallo con dirección a Insurgentes Norte

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy martes 14 de julio: trabajadores agrícolas mantienen el cierre de Joaquín Gallo con dirección a Insurgentes Norte

Beca Rita Cetina 2026: SEP cambia las reglas para quienes reciben los 2 mil 500 pesos

La Beca Rita Cetina busca fomentar que niñas, niños y adolescentes permanezcan y concluyan la educación básica mediante un apoyo económico

Beca Rita Cetina 2026: SEP cambia las reglas para quienes reciben los 2 mil 500 pesos

Lagunas de Chacahua: el rincón escondido de Oaxaca donde el agua se ilumina al anochecer

El agua de la Bahía de Chacahua se enciende al anochecer con un brillo natural, protegido por decreto federal desde hace casi un siglo

Lagunas de Chacahua: el rincón escondido de Oaxaca donde el agua se ilumina al anochecer
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio: DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio: DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles

EEUU acusa que El Mayo Zambada gastó millones de dólares al año en sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa

¿El Jando o El Chuki? Los dos pilotos de Los Chapitos que han sido relacionados con el traslado de El Mayo Zambada

La DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles: “Hay una conexión mortífera”

Paso a paso: así ubicaron y capturaron al tirador de Atlixcáyotl tras meses de investigación en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os celebrará su cumpleaños en Los Ángeles por recomendación de su astróloga: “Me dijo que era el mejor lugar”

Kenia Os celebrará su cumpleaños en Los Ángeles por recomendación de su astróloga: “Me dijo que era el mejor lugar”

Cómo se hizo famosa Flor Vigna: de no tener casa ni dinero a ser estrella de Only Fans

Fátima Bosch anuncia nueva sede y fecha para Miss Universo México 2026

Enfurecen en redes contra Ventaneando por mantener a Pedro Sola en el programa

El Capi Pérez y Zague se enfrentan en ‘La Cáscara del Canal De Mundial’: así fue el divertido momento en cancha

DEPORTES

Este es el precio millonario del auto de lujo que conduce Gilberto Mora

Este es el precio millonario del auto de lujo que conduce Gilberto Mora

Debuta el campeón: cuándo y a qué hora ver el primer partido de Cruz Azul en el Apertura 2026

Mundial Flag Football 2026: calendario oficial de las selecciones varonil y femenil de México

Penta Zero Miedo vs Chad Gable: cuándo es SummerSlam 2026 y todo sobre la defensa del Campeonato Intercontinental de la WWE

¿Por qué Necaxa vs Atlante es considerado un clásico del futbol mexicano? La historia detrás de una rivalidad centenaria