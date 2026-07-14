Procesan al feminicida de Tacubaya luego de ser detenido mientras intentaba ocultar el cuerpo en una hielera

La denuncia de una vecina por gritos y golpes permitió ubicar al acusado en un inmueble de Mártires de Tacubaya. Crédito: SSC

La Fiscalía CDMX vinculó a proceso a Luis Ernesto “N” por el feminicidio de su pareja de 19 años en la alcaldía Álvaro Obregón, tras ser detenido en flagrancia el 8 de julio mientras intentaba ocultar el cuerpo de la víctima en una hielera. El juez le impuso prisión preventiva y fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La detención ocurrió en un inmueble de la colonia Mártires de Tacubaya, luego de que una vecina llamó al 911 al escuchar gritos y golpes, y observó al imputado manipulando bolsas de plástico en el patio trasero. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México llegaron al domicilio ubicado en la intersección de la avenida Camino Real a Toluca y la calle Chilenos, donde lo detuvieron.

PUBLICIDAD

Cuerpo hallado en una hielera y machete asegurado

Al inspeccionar el lugar, los elementos de la SSC encontraron los restos de la joven de 19 años, con quien el hoy imputado mantenía una relación de pareja, dentro de la hielera. También localizaron un machete, que fue asegurado para los análisis periciales correspondientes. Los restos presentaban indicios de desmembramiento.

Al inspeccionar el lugar, los elementos de la SSC encontraron los restos de la joven de 19 años, con quien el hoy imputado mantenía una relación de pareja, dentro de la hielera.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez detenido, el imputado fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público. Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) llegó al domicilio para realizar los peritajes en criminalística, mientras agentes de la Policía de Investigación resguardaron el lugar.

PUBLICIDAD

La investigación que sustentó la imputación

Tras la detención, el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación y coordinó entrevistas, dictámenes periciales y otras diligencias.

Los resultados de ese trabajo permitieron a la Fiscalía CDMX formular la imputación por los delitos de feminicidio, así como de posesión y almacenamiento de cadáver, en agravio de la joven de 19 años.

PUBLICIDAD

La institución informó que continuará desarrollando las diligencias necesarias para el esclarecimiento integral de los hechos y para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas.

Prisión preventiva y tres meses de investigación complementaria

Durante la audiencia celebrada este martes 14 de julio, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Luis Ernesto “N” con base en los datos de prueba aportados por la Fiscalía.

PUBLICIDAD

El juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía CDMX deberá consolidar los elementos que sustenten la acusación formal.

La Fiscalía subrayó su compromiso de investigar con perspectiva de género toda muerte violenta de mujeres y de combatir la violencia feminicida en la capital del país.

PUBLICIDAD

Feminicidios en la Ciudad de México van al alza en 2026

El caso se inscribe en un panorama de violencia contra las mujeres que muestra una tendencia al incremento en la capital. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y mayo de 2026 se registraron 19 feminicidios en la Ciudad de México, frente a 14 en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento de 35.71%.

El caso se inscribe en un panorama de violencia contra las mujeres que muestra una tendencia al incremento en la capital. Crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El repunte contrasta con la caída registrada el año anterior. Durante todo 2025, la capital reportó 44 feminicidios, una reducción de 38% respecto a los 68 casos de 2024, según datos del SESNSP.

PUBLICIDAD

La alcaldía Álvaro Obregón acumuló cinco feminicidios durante 2025, lo que la ubicó como la segunda demarcación con más casos ese año, solo por detrás de Iztapalapa, con seis. En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de enero de 2026, en Álvaro Obregón se han localizado 34 víctimas de feminicidio, según el Atlas de Feminicidios de la Ciudad de México, elaborado por la Fiscalía capitalina.

A nivel nacional, solo en el primer trimestre de 2026 se registraron 148 feminicidios, de los cuales 11 correspondieron a la Ciudad de México en ese mismo periodo de tres meses, lo que colocó a la capital en el tercer lugar del ranking estatal junto al Estado de México, por detrás de Sinaloa y Chiapas, de acuerdo con datos del SESNSP.

PUBLICIDAD