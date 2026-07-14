Remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX empezará en 2027: así serán las obras sin cierres de estaciones

Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la CDMX, explicó cómo será la etapa de intervención en la Línea 3 del Metro durante las obras de remodelación para evitar afectaciones a los usuarios (X/ @ClaraBrugadaM)

El Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Clara Brugada Molina confirmó la remodelación en la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). La ruta Indios Verdes - Universidad será intervenida, luego de las obras realizadas en la Línea 1 y Línea 2 del Metro CDMX, las autoridades explicaron que continuarán con los trabajos para mejorar las instalaciones del STC Metro.

Este martes 14 de julio en conferencia de prensa, la jefa de gobierno detalló cómo será la obra de remodelación en la Línea 3. Durante el evento donde entregó las remodeladas instalaciones de la terminal Universidad, las autoridades informaron sobre el siguiente paso a realizar para intervenir el resto de las estaciones de la Línea 3.

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Y uno de los detalles que destacaron las autoridades de movilidad consiste en que no se tienen previstos cierres de estaciones o la suspensión del servicio como pasó en la Línea 1 del Metro CDMX, apostarán por un modelo con menores afectaciones a los usuarios, y las obras iniciarán el próximo año.

El Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Clara Brugada Molina confirmó la remodelación en la Línea 3 del Metro CDMX (Jefatura Gobierno CDMX)

Así serán las remodelaciones de la Línea 3 del Metro CDMX

Las autoridades fueron insistentes en explicar que la obra no empezará este año sino hasta 2027, por lo que en los próximos meses no se prevén cierres de estaciones.

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“El plan abarca también la rehabilitación y modernización de todas las estaciones de la Línea 3 […] Todo esto se va a hacer sin que se cierre ninguna estación del Metro este año. Quiero ser enfática informando que este año ninguna estación de esta Línea 3 cerrará, ni el servicio se va a interrumpir”, informó la mandataria.

Una vez que se tenga la licitación y detalles técnicos de los trabajos en la intervención en la zona de vías se empezará de lleno con la obra de intervención. “Les pido a los compañeros de Movilidad, del Metro y de Finanzas, les pido que arranquemos en 2027, lo más pronto posible, para avanzar en todo lo que implica la renovación integral del Metro”.

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Pasajeros utilizan las instalaciones de la estación Universidad, en la Línea 3 del Metro CDMX, después de su proceso de remodelación. (Jefatura Gobierno CDMX)

El proyecto incluye la rehabilitación integral del sistema de vías, debido al desgaste significativo tras décadas de operación. Se procederá a la sustitución completa de los rieles, según con lo que explicó Brugada Molina, se pretende reparar los desperfectos relacionados con problemas de hundimientos diferenciales y desniveles en ciertos puntos de la línea.

Horarios para las obras en la Línea 3 del Metro CDMX

El modelo de intervención está diseñado para minimizar las afectaciones, cierres e interrupciones del servicio. La ejecución de las obras se realizará principalmente por las noches, fines de semana y por tramos, para procurar que el tiempo de impacto en la operación sea el menor posible.

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A diferencia de la renovación de la Línea 1, que implicó una suspensión del servicio de más de un año, en la Línea 3 la intención es evitar un cierre prolongado, limitando las interrupciones a horarios específicos y días indispensables, según precisó Clara Brugada.

Pasajeros caminan por una estación de la Línea 3 del Metro de Ciudad de México. (Jefatura Gobierno CDMX)

Entre los aspectos clave se encuentra la modernización total de los sistemas eléctricos, electromecánicos y contra incendios. Se instalarán sistemas tecnológicos avanzados para proteger las líneas eléctricas y atender emergencias, lo que reducirá las fallas y contribuirá a mejorar la continuidad y calidad del servicio diario en el Metro.

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La transformación del sistema de control de trenes y de señalización constituye otro eje central del proyecto. La implementación de tecnología de última generación permitirá una mejor coordinación y organización del tráfico ferroviario, lo que incrementará la seguridad, mejorando la frecuencia de paso y optimizando la eficiencia operativa.

Clara Brugada aseguró que no habrá cierres que afecten a usuarios de la Línea 3 (Jefatura Gobierno CDMX)

La modernización de la Línea 3 del Metro contempla la adquisición de 45 trenes completamente nuevos, equipados con tecnología avanzada. Los trenes actuales de la Línea 3 fueron fabricados hace más de 40 años y han superado los 3 millones de kilómetros de servicio. . Esta renovación implica la sustitución total de los trenes en circulación, con el objetivo de beneficiar en su totalidad a la línea.

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Por último, la inversión estimada será de más de 40 mil millones de pesos y las autoridades insistieron en que no habrá aumento a la tarifa del STC Metro pese a las obras que se están realizando.