Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 14 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,89 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,33% en comparación con el precio de cierre anterior de 19,96 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,44%, mientras que su variación interanual se sitúa en una baja del 7,91%.

El euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con una caída sostenida por un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 6,01%, superior a la volatilidad de referencia del 5,58%, indicando una inestabilidad en el mercado.

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