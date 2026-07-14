México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 14 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Guardar
Google icon
Imagen SECPEQ3UEBEPTO5YTGXHZONXVI

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,89 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,33% en comparación con el precio de cierre anterior de 19,96 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,44%, mientras que su variación interanual se sitúa en una baja del 7,91%.

El euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con una caída sostenida por un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 6,01%, superior a la volatilidad de referencia del 5,58%, indicando una inestabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mario Delgado resalta avances educativos a nivel nacional tras concluir el ciclo escolar 2025-2026

El titular de la SEP enfatizó que estos resultados reflejan el compromiso del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Mario Delgado resalta avances educativos a nivel nacional tras concluir el ciclo escolar 2025-2026

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 14 de julio: alerta por riesgo de deslaves en el norte del país

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 14 de julio: alerta por riesgo de deslaves en el norte del país

El PAN se desmorona en congresos estatales, hay lugares donde no tiene legisladores

Con el paso de las legislaturas, el PAN ha ido perdiendo lugares en los congresos estatales; en estados como Oaxaca no tiene legisladores

El PAN se desmorona en congresos estatales, hay lugares donde no tiene legisladores

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio: DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles

Sigue las noticias más destacadas sobre narcotráfico y seguridad en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio: DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles

Divorcio y pleito por la casa, la Corte establece cuándo deben analizarse con perspectiva de género

El Pleno indica que los tribunales deben estudiar el contexto de desigualdad cuando una expareja alega presiones o agresiones

Divorcio y pleito por la casa, la Corte establece cuándo deben analizarse con perspectiva de género
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio: DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio: DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles

EEUU acusa que El Mayo Zambada gastó millones de dólares al año en sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa

¿El Jando o El Chuki? Los dos pilotos de Los Chapitos que han sido relacionados con el traslado de El Mayo Zambada

La DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles: “Hay una conexión mortífera”

Paso a paso: así ubicaron y capturaron al tirador de Atlixcáyotl tras meses de investigación en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os celebrará su cumpleaños en Los Ángeles por recomendación de su astróloga: “Me dijo que era el mejor lugar”

Kenia Os celebrará su cumpleaños en Los Ángeles por recomendación de su astróloga: “Me dijo que era el mejor lugar”

Cómo se hizo famosa Flor Vigna: de no tener casa ni dinero a ser estrella de Only Fans

Fátima Bosch anuncia nueva sede y fecha para Miss Universo México 2026

Enfurecen en redes contra Ventaneando por mantener a Pedro Sola en el programa

El Capi Pérez y Zague se enfrentan en ‘La Cáscara del Canal De Mundial’: así fue el divertido momento en cancha

DEPORTES

Revelan si la Liga MX implementará la pausa de hidratación durante los juegos

Revelan si la Liga MX implementará la pausa de hidratación durante los juegos

Este es el precio millonario del auto de lujo que conduce Gilberto Mora

Debuta el campeón: cuándo y a qué hora ver el primer partido de Cruz Azul en el Apertura 2026

Mundial Flag Football 2026: calendario oficial de las selecciones varonil y femenil de México

Penta Zero Miedo vs Chad Gable: cuándo es SummerSlam 2026 y todo sobre la defensa del Campeonato Intercontinental de la WWE