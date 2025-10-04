México

Cae “El Fresa”, líder del Cártel de Sinaloa en Chiapas acusado de secuestro

Enrique “N” fue aprehendido en el estado de Yucatán y es considerado un objetivo prioritario

Por Ale Huitron

Las autoridades lo identifican como generador de violencia en Chiapas. Foto: SSP Yucatán

Enrique “N”, alias “El fresa”, identificado como líder del Cártel de Sinaloa, fue detenido este viernes por elementos de seguridad federal, estatal y de las Fuerzas Armadas en la cuidad de Mérida, Yucatán.

Enrique “N” es ganadero originario de Chiapas y era considerado un objetivo prioritario de la justicia de ese estado por su presunta implicación en el secuestro de una persona identificada con las iniciales R.C.L., registrado en octubre de 2023.

Según la investigación, “El fresa” arribó con varios sujetos armados al rancho de la víctima, lo golpearon y lo trasladaron a bordo de una camioneta con destino desconocido. Posteriormente, la esposa del secuestrado recibió una llamada telefónica en la que exigieron cinco millones de pesos como rescate.

La detención fue resultado de un trabajo conjunto entre el Ejército, la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las fiscalías generales de Yucatán y Chiapas, así como la Secretaría de Seguridad Pública, quienes cumplimentaron su orden de aprehensión.

Tras su captura, Ernesto “N” fue presentado ante el juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial con sede en Pichucalco, Chiapas, para que se determine su situación legal.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, “El Fresa” es señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región norte y de Los Bosques del estado de Chiapas.

Detienen a “El Chuki”, piloto aviador de Los Chapitos

El ahora detenido era piloto aviador del Cártel de Sinaloa. (Defensa)

La detención de “El Fresa” se suma a la reciente captura de Juan Pablo “N”, alias “El Chuki”, identificado como piloto de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y un operador relevante de esta organización criminal.

Su aprehensión se efectuó el pasado 29 de septiembre tras un operativo militar por parte del Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en la zona serrana de Surutato, ubicada en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

Durante el operativo de vigilancia, el sujeto fue interceptado y se le marcó el alto, por lo que tras corroborar su identidad fue detenido.

Hasta el momento se ha detenido a dos pilotos aviadores al servicio de los Chapitos. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Juan Pablo “N”, de 26 años de edad, contaba con una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

Dicho mandato judicial corresponde a la causa penal 15/23 de la FEMDO, en la que figuran otros presuntos miembros del Cártel de Sinaloa, como Ovidio Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Néstor Ernesto Pérez Salas, alias “El Nini”, y el boxeador Julio César Chávez Jr.

