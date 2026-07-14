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Ánimo de mexicanos mejoró, pero persiste brecha entre mujeres y jóvenes por satisfacción con la vida, revela INEGI

La brecha de género y por edad se identificó en factores como salud mental, energía y bienestar económico, entre otros

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El clima en la capital mexicana puede variar considerablemente con el paso de los días. Créditos:Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025, el cual reveló que aunque los mexicanos experimentaron una mejora en su ánimo y satisfacción con la vida respecto al reporte de 2021, persisten importantes brechas de género y edad.

En la edición 2025, la población de 18 años y más calificó en promedio con 8.62 su satisfacción con la vida en una escala de 0 a 10, una cifra superior al 8.45 obtenido en 2021, año marcado por la pandemia de COVID-19.

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Sin embargo, el informe subraya que la calificación promedio de las mujeres fue, nuevamente, inferior en décimas a la de los hombres.

Al observar los datos por grupos específicos, las personas que hablan alguna lengua indígena promediaron 8.33 y aquellas con alguna discapacidad 7.99, ambos por debajo del promedio nacional.

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Respecto al nivel de satisfacción total, 62.9 % de quienes no tienen discapacidad dijeron estar “totalmente satisfechos” con su vida, frente a solo 43.7 % en el caso de personas con discapacidad.

En la población hablante de lengua indígena, este porcentaje fue 53.5 %, comparado con 60.1 % entre quienes solo hablan español.

Las diferencias también aparecen por nivel educativo y estado civil. Las personas con educación superior calificaron en 8.74, por encima de quienes solo alcanzaron la educación básica (8.51).

Mientras que las personas casadas o en unión libre alcanzaron mayor satisfacción que las separadas, divorciadas o viudas.

Las entidades federativas con mayor satisfacción fueron Coahuila (8.85), Tamaulipas (8.79), Durango (8.78), Sinaloa (8.77) y Baja California Sur (8.77). Los promedios más bajos se registraron en Zacatecas (8.51), Guerrero (8.51), Michoacán (8.48), Tabasco (8.37) y Oaxaca (8.32).

Balance anímico: avance positivo, pero brechas persistentes

El balance anímico general (resultado de contrastar estados positivos y negativos experimentados el día previo) fue, en 2025, de 5.29 puntos, superior al de 2021 (5.07).

No obstante, se mantuvo la brecha entre mujeres y hombres: ellas promediaron 5.07 mientras los hombres alcanzaron 5.55.

La brecha se acentúa al analizar por grupos de edad. La población joven (18 a 29 años) reportó el balance anímico más bajo, con 5.00 puntos.

Al interior de este grupo, las mujeres obtuvieron 4.62 y los hombres 5.43, lo que muestra una diferencia de 0.81 puntos.

Además, en el rubro sentir energía-cansancio, 14.4 % de las mujeres vivieron predominancia de cansancio sobre energía, frente a 10.0 % de los hombres.

Factores asociados al bienestar

La ENBIARE 2025 también explora factores que inciden en el bienestar subjetivo. Quienes no tuvieron indicios de depresión o ansiedad y no experimentaron soledad frecuente, reportaron mayores promedios de satisfacción con la vida y balance anímico.

Las personas con mala o muy mala salud promediaron una satisfacción con la vida de 7.08 y balance anímico de solo 2.58.

Para quienes perciben su salud como buena o muy buena, estos valores suben a 8.93 y 5.97, respectivamente.

El bienestar económico impacta también: quienes dijeron cubrir “fácil o muy fácilmente” sus gastos alcanzaron 8.99 en satisfacción y 5.69 en balance anímico. Aquellos con dificultad reportaron 7.98 y 4.21, respectivamente.

Sentido de vida y optimismo: perspectiva general

En cuanto a eudemonía (sentido de vida), la identificación con el enunciado “siento que tengo un propósito o una misión en la vida” promedió 9.15 (ligeramente mayor en mujeres: 9.18, que en hombres: 9.11).

No obstante, el promedio más bajo fue “siempre soy optimista con respecto a mi futuro”, con 8.45 puntos (8.42 mujeres, 8.48 hombres).

Prevalencia de ansiedad y depresión: mujeres y jóvenes en desventaja

La encuesta reporta que 21.4 % de las personas presentó indicios de ansiedad (25.0 % mujeres, 17.4 % hombres), mientras que 10.9 % mostró indicios de depresión (13.3 % mujeres, 8.2 % hombres).

Finalmente, aunque las cifras de satisfacción y ánimo dan cuenta de un ligero avance nacional, los datos del INEGI dejan claro que las brechas de género y edad persisten: las mujeres y las personas jóvenes, especialmente mujeres jóvenes, se mantienen rezagadas en bienestar subjetivo y calidad anímica, lo que representa un reto a atender desde las políticas públicas.

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