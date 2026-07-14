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Roberto Lazzeri visita por primera vez el Capitolio como embajador de México en EEUU: sostiene encuentro con funcionarios

Durante la jornada, el funcionario mexicano en EEUU sostuvo conversaciones con Adrian Smith, presidente del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Arbitrios

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Roberto Lazzeri
Roberto Lazzeri realiza su primera visita oficial al Capitolio para sostener un encuentro con el representante Adrian Smith. ( X - @robertolazzeri)

La primera visita oficial de Roberto Lazzeri al Capitolio de Estados Unidos marcó un nuevo capítulo en la relación bilateral entre México y su principal socio comercial. El encuentro, anunciado a través de la cuenta oficial de X del funcionario, reunió a figuras clave del Congreso estadounidense y representantes del gobierno mexicano para abordar temas centrales de la agenda diplomática y comercial.

Durante la jornada, el embajador mexicano en EEUU sostuvo conversaciones con Adrian Smith, presidente del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Arbitrios, y con Linda Sánchez, quien lidera la minoría en ese mismo grupo legislativo. A la reunión también asistieron Julio Berdegué, la Secretaría de Economía de México y un bloque bipartidista de congresistas, evidenciando el interés transversal en la profundización de los lazos comerciales.

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El diálogo giró en torno a la relevancia estratégica del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuyos beneficios para las economías de la región fueron reconocidos por los asistentes.

Asimismo, el servidor público destacó el respaldo unánime de legisladores de ambos partidos al acuerdo, señalando el ambiente favorable para la cooperación y el crecimiento compartido.

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Roberto Lazzeri
Roberto Lazzeri en el Capitolio de EEUU. (X - @robertolazzeri)

Puntos clave de reunión entre Roberto Lazzeri y autoridades de EEUU

Entre los temas abordados en la mesa de diálogo se encuentran:

  • Consolidar la integración agrícola entre las naciones participantes.
  • Garantizar que las cadenas de suministro permanezcan abiertas y fluidas.
  • Ofrecer certidumbre a productores y consumidores en Norteamérica.

Esta primera reunión con líderes congresionales refuerza las ideas presentadas por el funcionario sobre la importancia de construir consensos y mantener una conversación permanente con aliados de todas las corrientes políticas en Estados Unidos.

“Iniciar este diálogo con líderes del Congreso reafirma mi convicción de que la relación entre México y Estados Unidos se fortalece escuchando, construyendo consensos y trabajando de manera cercana con nuestros socios de ambos partidos en el Congreso estadounidense”, escribió Lazzeri en redes sociales.

Roberto Lazzeri
Roberto Lazzeri Montaño el nuevo embajador de México en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Embajada mexicana acompaña a familia de Lorenzo Salgado tras operativo de ICE en Houston

La Embajada de México en Estados Unidos informó que brinda acompañamiento a los familiares de Lorenzo Salgado Araujo, quien falleció el 7 de julio tras recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo en Houston, Texas.

El embajador destacó que el consulado mexicano en esa ciudad está apoyando a la familia y aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) empleará todas sus herramientas para que se esclarezca el caso.

Hasta el momento, México ha exigido protocolos claros en materia migratoria y se adelantaron reuniones con autoridades estadounidenses y miembros del Congreso para demandar transparencia en lo ocurrido.

La versión oficial, la cual señala que Salgado intentó embestir a las autoridades y desobedeció órdenes, ha sido cuestionada por organizaciones civiles como LULAC y Amnistía Internacional, quienes solicitan una investigación independiente y la conservación de todas las pruebas disponibles.

Familiares de Salgado han señalado que él llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos, trabajaba en construcción y se dirigía a su empleo cuando ocurrió el incidente.

El Gobierno de México señaló que la vida y la dignidad humana deben estar por encima de cualquier otro principio, reiterando la postura del gobierno mexicano ante este tipo de hechos.

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