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Cierra Línea 1 del Mexicable en Edomex: conoce las fechas de suspensión y cómo será el servicio

La suspensión de este medio de transporte en Ecatepec será escalonado y afectará ocho estaciones entre el 18 de julio y el 2 de agosto

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(Foto: Cortesía)
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Miles de usuarios que utilizan diariamente la Línea 1 del Mexicable en Ecatepec, Estado de México, deberán tomar previsiones para sus traslados, ya que el sistema realizará su mantenimiento preventivo anual, lo que implicará el cierre temporal de varias estaciones.

Las labores fueron anunciadas por el Gobierno del Estado de México con el objetivo de garantizar que el sistema continúe operando de manera segura, eficiente y con mejores condiciones para los pasajeros. Los trabajos se realizarán por etapas para reducir el impacto en la movilidad de la zona.

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Aunque el servicio no se suspenderá por completo, sí habrá cierres parciales que modificarán la operación habitual de la línea, por lo que las autoridades recomendaron planear los viajes con anticipación.

¿Cuándo cerrará la Línea 1 del Mexicable?

El mantenimiento preventivo se llevará a cabo del 18 de julio al 2 de agosto de 2026 y se dividirá en dos fases para intervenir distintos tramos de la línea.

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El calendario de cierres será el siguiente:

Del 18 al 25 de julio permanecerán cerradas las estaciones:

  • Santa Clara
  • Hank González
  • Fátima
  • Tablas del Pozo (lado 4-A)

Del 26 de julio al 2 de agosto suspenderán operaciones:

  • Tablas del Pozo (lado 4-B)
  • Los Bordos
  • Deportivo
  • La Cañada

Durante este periodo únicamente estarán fuera de servicio las estaciones correspondientes a cada etapa, mientras que el resto de la línea continuará operando conforme al programa establecido.

¿Por qué cerrarán estaciones del Mexicable?

De acuerdo con las autoridades estatales, el cierre responde al mantenimiento preventivo anual del sistema electromecánico del Mexicable, una revisión indispensable para conservar la seguridad y confiabilidad del servicio.

Entre las labores se encuentran la inspección y mantenimiento de componentes mecánicos, eléctricos y de operación, así como la revisión de cabinas, cables, torres y demás infraestructura que permite el funcionamiento del teleférico. Estas acciones forman parte del programa anual de conservación del sistema.

El objetivo es prevenir fallas, prolongar la vida útil de los equipos y garantizar que los usuarios continúen viajando en condiciones seguras.

¿Qué hacer si utilizas la Línea 1 del Mexicable?

Las autoridades recomendaron a los pasajeros:

  • Consultar el calendario de cierres antes de viajar.
  • Salir con mayor anticipación durante el periodo de mantenimiento.
  • Considerar rutas alternas de transporte público en las estaciones que permanecerán cerradas.
  • Mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre la operación del servicio.

El Mexicable es uno de los principales sistemas de transporte de Ecatepec, ya que conecta comunidades ubicadas en la Sierra de Guadalupe con otros medios de movilidad y reduce considerablemente los tiempos de traslado de miles de personas cada día. Por ello, aunque el mantenimiento implica afectaciones temporales, las autoridades señalaron que estas revisiones son necesarias para mantener un servicio seguro y eficiente a largo plazo.

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