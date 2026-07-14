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Xóchitl Gálvez acusa a Sheinbaum de mentir sobre operación de refinería Dos Bocas: “Sigue en periodo de pruebas”

La excandidata presidencial señaló que la planta no cuenta con certificados de operación comercial

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Xóchitl Gálvez acusó que AMLO apresuró la construcción del Tren Interoceánico. | X- Xóchitl Gálvez
Xóchitl Gálvez acusó que la refinería Dos Bocas opera al 42% de su capacidad| X- Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez Ruiz, exsenadora y excandidata presidencial del PAN, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de mentir sobre la actual operación de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, luego de que se dio a conocer que a cuatro años de su inauguración, la planta produce menos de la mitad de su capacidad.

En un video publicado en su cuenta de X, la expolítica de oposición indicó que en marzo pasado, la mandataria aseguró que la refinería operaba al 100 por ciento.

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Sin embargo, esta semana se difundió que la planta opera al 42% de su capacidad, según cifras de Petróleos Mexicanos (PEMEX), además de que sigue en periodo de pruebas y no cuenta con certificados de operación comercial.

“Qué ganas de mentir de la presidenta Claudia Sheinbaum. En marzo pasado aseguró que Dos Bocas operaba al 100%. Hoy con cifras oficiales de Pemex nos enteramos que opera al 42%.

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“A cuatro años de inaugurada, Dos Bocas sigue en periodo de pruebas, ya que no cuenta con certificados de operación comercial. Que no nos quieran dar atole con el dedo”, concluyó.

Xóchitl Gálvez acusa a Sheinbaum de mentir sobre operación de refinería Dos Bocas

De acuerdo con medios de comunicación, según datos oficiales de Pemex, la refinería Olmeca reportó en mayo una producción promedio de144 mil 400 barriles diarios de petróleo.

Esta cifra equivale al 42.5% de su capacidad máxima de procesamiento, que alcanza los 340 mil barriles diarios.

El nivel actual de operación es el más bajo registrado desde agosto de 2025, pese a que el complejo fue presentado como la pieza central del Sistema Nacional de Refinación y fue inaugurado en julio de 2022.

El 4 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum fue consultada sobre el desempeño de la planta, señalada por las autoridades como una de las instalaciones con mayor nivel de procesamiento del país.

Durante la conferencia, Sheinbaum calificó como “extraordinario” el cierre del año anterior para la refinería Olmeca y cuestionó las críticas derivadas de lo que llamó “los mitos del neoliberalismo”.

El director de Pemex Transformación Industrial, Carlos Armando Lechuga Aguiñaga, explicó que en 2025, el rearranque del primer tren de la refinería ocurrió en marzo y el segundo tren en junio, alcanzando entre 105 mil y 160 mil barriles diarios en ese periodo.

En diciembre, la refinería promedió 263 mil barriles diarios, con picos de 320,000 barriles durante algunos días, aunque aclaró que se realizaron ajustes por tratarse de pruebas para llegar a la máxima producción.

El funcionario mencionó que la expectativa para este año es procesar 300,000 barriles diarios en Dos Bocas y alcanzar 320,000 barriles diarios, sumando un total de un millón 300 mil barriles en el Sistema Nacional de Refinación.

Al incluir la refinería Deer Park, se proyecta cerrar el año con un millón y medio de barriles diarios procesados por Pemex.

Sheinbaum destacó que estos resultados reflejan la integración de ocho refinerías en funcionamiento y defendió la estrategia de comercialización de Pemex.

Afirmó que procesar petróleo en México es fundamental para la soberanía energética, ya que antes la gasolina era importada.

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