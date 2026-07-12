Voto de las mujeres en México: así va el sufragio femenino a 71 años de su aprobación y frente a las nuevas tendencias conservadoras

"Las hijas de Cuauhtémoc" fue un grupo maderista que durante la Revolución luchó por la participación de la mujer en la administración pública (Foto: Jovani Pérez/Infobae México)

El Instituto Nacional Electoral conmemora este 3 de julio el aniversario 71 de la primera vez que las mujeres mexicanas votaron en una elección federal, hecho que marcó la transición del derecho normativo al ejercicio efectivo del sufragio femenino y abrió una nueva etapa de legitimidad en la representación democrática del país.

Según el propio INE, el voto de las mujeres transformó desde 1955 la integración del Congreso y sentó las bases para una mayor pluralidad en los órganos legislativos.

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En la Jornada Electoral del 2 de junio de 2024, la participación femenina alcanzó 64.3 por ciento, superando en casi 10 puntos porcentuales la de los hombres, que fue de 54.8 %, de acuerdo con el Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2024 difundido por el INE.

El consejero Jaime Rivera Velázquez resaltó que estos estudios permiten identificar diferencias de participación por sexo, edad y zona, y que la selección de casillas en las muestras incluye mediciones confiables para los niveles nacional, estatal y distrital.

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El INE subraya que la conmemoración no es solo una efeméride, sino un llamado a seguir garantizando condiciones reales para que las mujeres accedan a cargos de toma de decisiones.

La autoridad electoral reconoce que persisten problemas estructurales y continúa con acciones para prevenir la violencia política de género y fortalecer liderazgos femeninos.

El objetivo es que la presencia de mujeres trascienda las cuotas y se traduzca en igualdad sustantiva en toda la administración pública.

La consolidación de una democracia paritaria implica eliminar los obstáculos que limitan el acceso de las mujeres al poder, vigilar el cumplimiento de obligaciones de género y asegurar la generación de resultados concretos en la promoción de la igualdad, señala el INE.

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Mujeres mexicanas ejercen su derecho al voto en una democracia donde su participación electoral ha crecido de manera sostenida durante las últimas dos décadas, consolidándose como un pilar de la representación política y la igualdad democrática

La prioridad institucional es mantener una participación política plena y sostenida de las mexicanas. El estudio del INE indica que desde 2003 las mujeres han votado en mayor proporción que los hombres.

Los registros provienen de los cuadernillos nominales de cada casilla y permiten trazar tendencias de participación ciudadana. Rivera Velázquez explicó que la robustez de la selección de casillas garantiza estudios completos y mediciones precisas.

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México conmemora el voto femenino mientras surgen debates en EEUU

En el contexto internacional, México celebró el aniversario del voto de las mujeres mientras en Estados Unidos se difundieron discursos que cuestionan los derechos electorales femeninos.

Durante la Women’s Leadership Summit 2026, organizada por Turning Point USA, cerca de 3 mil mujeres conservadoras debatieron la idea de eliminar el voto individual de las mujeres y sustituirlo por un “voto por hogar”, donde el jefe de la familia emitiría el sufragio representando a la pareja y los hijos.

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Las expositoras argumentaron que el matrimonio forma una unidad y que las mujeres solteras podrían ser representadas por un familiar masculino.

La directora de Turning Point USA, Erika Kirk, promovió una visión basada en la fe cristiana, el matrimonio y los roles tradicionales de género.

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El feminismo moderno fue señalado como responsable de debilitar la familia y fomentar la competencia entre hombres y mujeres.

A pesar de las posturas expresadas en esta cumbre, el sufragio femenino permanece garantizado en Estados Unidos por la Decimonovena Enmienda constitucional, ratificada en 1920.

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No existe ninguna propuesta legislativa oficial para derogar este derecho ni respaldo institucional en el Congreso o el Gobierno.

Los planteamientos corresponden a sectores conservadores y grupos vinculados a movimientos tradicionales.

Tendencia tradwife y debate sobre los roles de género

Paralelamente, en los últimos años ha cobrado visibilidad en Internet el fenómeno tradwife, que describe a mujeres que adoptan roles tradicionales de esposa y madre dedicadas al hogar.

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Influenciado por movimientos conservadores, este modelo prioriza la feminidad, la sumisión y la vida doméstica sobre la independencia económica y la participación pública.

Sus defensoras sostienen que la realización personal se encuentra en estos roles, mientras que sus detractoras advierten sobre los riesgos para la igualdad de género y la libertad de elección.

El debate en torno a la figura de la tradwife y los discursos sobre el “voto por hogar” reflejan el intento de ciertos grupos por reinstalar la autoridad masculina en el ámbito político y social, limitando la participación individual de las mujeres en las urnas.