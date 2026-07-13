Ricardo Monreal cierra filas en defensa de migrantes asesinados en EEUU, tras llamado de Sheinbaum

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, se pronuncia sobre la protección de connacionales en Estados Unidos frente a un emblema oficial. (@RicardoMonrealA (Captura de pantalla intervenida con Gemini IA para mejorar calidad de la imagen))

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados; cerró filas y respaldó la estrategia jurídica del Gobierno de México y convocó a todas las fuerzas políticas a la unidad. A través de un mensaje en video publicado en la red social ‘X’; tras el reciente llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum y justo en el arranque de las acciones legales del Estado mexicano para exigir justicia y defender los derechos de los connacionales frente al asesinato de Lorenzo Salgado y otros dos mexicanos bajo custodia en operativos de ICE en Estados Unidos.

El legislador remarcó la necesidad de que la protección de migrantes esté por encima de cualquier interés partidista, ideológico o de coyuntura política.

En su intervención, Monreal subrayó el carácter nacional y humanitario de la causa: “La protección de las mexicanas y los mexicanos que viven en el exterior no admite divisiones partidistas, ni ideológicas, ni cálculos políticos”, afirmó el diputado.

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La titular del Ejecutivo solicita a la Comisión Permanente y a legisladores de todas las fuerzas presentar solicitudes de información y pronunciamientos conjuntos ante presuntas violaciones de derechos humanos en detenciones migratorias

Miles de mexicanos contribuyen diariamente al desarrollo económico, social y cultural de México y Estados Unidos, según expresó el legislador. Monreal destacó que el respaldo a sus derechos y aportaciones debe ser una prioridad constante para las instituciones mexicanas.

Llamado a la unidad en el Congreso

El diputado federal hizo énfasis en la urgencia de generar un pronunciamiento conjunto desde la Cámara de Diputados que muestre unidad ante la comunidad internacional.

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Por ello, convocó a todos los partidos representados en el Congreso de la Unión a sumarse sin reservas a esta causa, definiéndola como una obligación constitucional, ética y moral para el Estado mexicano. Asimismo, reiteró la plena disposición del Poder Legislativo para impulsar todas las medidas institucionales y legales necesarias que refuercen la protección de los connacionales en territorio estadounidense.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas. | Cámara de Diputados

Monreal respaldó públicamente la estrategia jurídica que hoy arrancará el Gobierno de México contra autoridades y empresas de Estados Unidos por la muerte de dos mexicanos bajo custodia en operativos de ICE, después del asesinato de Lorenzo Salgado.

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Reiteró la disposición del Poder Legislativo para impulsar todas las medidas necesarias, tanto institucionales como legales, que refuercen la protección de los connacionales.

La causa de los migrantes es una responsabilidad de toda la sociedad y del Estado, no de un partido o gobierno en particular. La defensa de los migrantes en territorio estadounidense, reiteró Monreal, exige: unidad, responsabilidad y visión de largo plazo por parte de todos los actores políticos.

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