Ni gimnasio ni caminata: el desconocido ejercicio que los científicos recomiendan para blindar el corazón

Una infografía detalla los beneficios del yoga para la salud cardiovascular, como la reducción de la frecuencia cardíaca, la mejora de la circulación sanguínea y la relajación integral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se trata del cuidado del corazón, existen muchos ejercicios que son beneficiosos para mejorar la circulación y blindar el órgano vital, y aunque el cardio suele ser la primera opción en adultos, existe un ejercicio de bajo impacto que, si se realiza correctamente, puede ser efectivo: el yoga.

Un estudio publicado en PubMed detalla que el ejercicio del yoga, realizado de manera correcta, puede traer muchos beneficios para la salud, además de que no requiere de inversión y se puede realizar de manera individual o colectiva en casa.

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En Infobae México te damos la recomendación de los expertos para realizar yoga de manera correcta y en casa, así como los beneficios que puede traer a la salud.

Los beneficios de hacer yoga

Una persona realiza una respiración profunda con las manos apoyadas sobre el pecho en una pose de yoga, lo que indica un momento de bienestar y autocuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yoga puede bajar la presión arterial en personas con hipertensión leve o moderada porque relaja los vasos sanguíneos y reduce la activación del sistema nervioso de “alerta”. También se asocia con una menor frecuencia cardiaca en reposo y con un aumento de la capacidad pulmonar.

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El estudio de PubMed añade otro dato: el ejercicio mejora la capacidad física, reduce biomarcadores cardiacos, que funcionan como indicadores de estrés del corazón, y mejora la calidad de vida. Ese efecto se suma a la posibilidad de practicarlo tanto a solas en casa como en grupo en espacios abiertos.

La práctica no depende solo de la flexibilidad ni de ejecutar bien las posturas. El estudio señala que una sesión también exige respiración consciente, alineación correcta, presencia mental y relajación.

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La respiración y la relajación en el yoga favorecen al corazón

El yoga pone atención en las técnicas de respiración, la relajación profunda y la respiración consciente. Esos factores tienen la capacidad de disminuir la frecuencia cardiaca en reposo, por lo que es beneficioso para el corazón.

Esa combinación también puede aumentar la capacidad pulmonar. En personas con presión alta leve o moderada, el beneficio descrito se relaciona con un estado de menor activación del sistema nervioso de alerta.

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La circulación arterial también podría mejorar con yoga

Otro de los efectos positivos que el yoga le puede traer a quienes lo practican, es una mejor función endotelial. Eso significa que el yoga favorece la dilatación arterial y podría ayudar a la circulación.

Una mujer practica meditación en postura de loto con las manos sobre el pecho, simbolizando autocuidado y calma junto a un cojín de corazón en su sala de estar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio referido en PubMed sostiene que el ejercicio reduce los biomarcadores cardiacos, es decir los indicadores de estrés del corazón.

La sesión de yoga requiere más que hacer posturas

Una buena práctica incluye respiración consciente, alineación correcta, presencia mental y relajación. Esos elementos forman parte de la sesión, además de la ejecución física.

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El yoga puede realizarse en casa o en grupo en lugares abiertos. En ambos casos, esa práctica tiene beneficios para la salud del corazón.