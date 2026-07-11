México debe diversificar sus exportaciones y fortalecer su industria para depender menos de EEUU, advierte la UNAM

Exportaciones de México a EEUU (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Raúl Vázquez López, señaló la necesidad de que México implemente una política económica transversal ante un escenario de incertidumbre financiera a nivel global.

Según su análisis, solo así será posible conformar verdaderas economías de escala, lo cual permitiría a la industria nacional reducir los costos por unidad y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia, bajar los precios y aumentar los márgenes de ganancia.

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Actualmente, el comercio exterior mexicano enfrenta una fuerte dependencia de Estados Unidos, destino de casi el 80% de las exportaciones. Esta concentración genera una vulnerabilidad estructural para el país, ya que cualquier alteración en ese mercado impacta de forma directa en la economía nacional. Por ello, el especialista recomendó diversificar los destinos comerciales hacia regiones como América Latina, Europa y Asia.

El reto fundamental es diseñar estrategias competitivas para las estructuras intermedias, como la nacional, que les permitan enfrentar con éxito a las grandes potencias y a las corporaciones transnacionales, las cuales suelen estar bajo el control de países más desarrollados.

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Diversificación económica y vulnerabilidad comercial

El experto recordó que a nivel internacional, los sectores automotriz y electrónico dominan el intercambio comercial. La fuerte presencia de México en dichos rubros, junto con la dependencia del mercado estadounidense, incrementa el riesgo ante cualquier crisis o alteración en esos ámbitos. “Un patrón más diversificado nos fortalecería”, afirmó, considerando que ampliar la base productiva y avanzar hacia industrias tecnológicamente más avanzadas es clave para lograr una mayor estabilidad.

Exportaciones

Desde su perspectiva, un modelo económico que promueva la interrelación entre diferentes áreas productivas permitiría sofisticar la estructura industrial del país. Así, México podría enfocarse en campos con mayor valor agregado, como computación, programación y ramas de ingeniería vinculadas con la creación de infraestructura. Este proceso, según el investigador, facilitaría la generación de mayores ingresos y el desarrollo de capacidades técnicas avanzadas.

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En la actualidad, la segmentación global del proceso productivo ha permitido que diversas naciones participen en industrias de alta tecnología, como la automotriz y la aeroespacial, con clústeres industriales localizados en regiones como Querétaro. Este proceso debe ir acompañada de una preparación adecuada del capital humano.

El papel de la formación técnica y la industria 4.0

El académico resaltó la urgencia de formar personal calificado en tecnologías transversales (como inteligencia artificial, ciencias de la computación e ingeniería) para responder a los desafíos de la llamada industria 4.0. Este nuevo paradigma, caracterizado por la integración de sistemas digitales y biológicos y la automatización avanzada, requiere habilidades que puedan adaptarse a distintos sectores productivos.

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Asimismo, propuso que el desarrollo profesional de las personas mexicanas, incluidas aquellas que migran a otros países, se oriente hacia la obtención de conocimientos especializados en ingeniería o computación. De este modo, quienes actualmente se emplean principalmente en servicios en EEUU podrían acceder a puestos mejor remunerados y con mayor contenido de conocimiento.