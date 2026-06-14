Congreso de la CDMX busca establecer el “Día Contra las LGBTFOBIAS en el Deporte”

La Comisión de Normatividad del Congreso de la CDMX aprobó instituir el 19 de febrero como Día Contra las LGBTFOBIAS en el Deporte en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión de Normatividad del Congreso de la CDMX aprobó un dictamen para instituir el 19 de febrero de cada año como el “Día Contra las LGBTFOBIAS en el Deporte en la Ciudad de México”, de acuerdo con un comunicado del Congreso capitalino fechado este 14 de junio. La iniciativa fue presentada por la diputada Diana Sánchez Barrios de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente.

El presidente de la comisión, el diputado de Morena Víctor Hugo Lobo Rodríguez, señaló que el dictamen cobra relevancia por el Mundial de Futbol 2026, al buscar que “en todos los espacios deportivos exista un ambiente de respeto” entre participantes.

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Lobo Rodríguez sostuvo que avalar la propuesta significa “que nuestra ciudad es un espacio de inclusión y de respecto para la dignidad de todas las personas sin importar su orientación sexual”, y que conmemorar la fecha visibiliza la realidad que aún enfrentan muchas personas en espacios deportivos.

Sánchez Barrios recordó que miles de personas de la diversidad sexual han enfrentado “discriminación, burlas, exclusión y violencia” en ámbitos deportivos. “Muchos abandonaron sus sueños y hasta ocultaron quien realmente eran, y esta realidad no puede ser normal en una ciudad que ha sido referente nacional e internacional en la defensa de los derechos humanos”, afirmó.

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El diputado del Partido Verde, Jesús Sesma Suárez, agrega que la iniciativa es “un paso progresivo” para la Ciudad de México y pidió continuar programas de inclusión, además de implementar campañas de educación y sensibilización.

En la Liga MX no hay un futbolista varonil que se declare abiertamente homosexual

Expertos y asociaciones civiles ubican como obstáculos el miedo a perder patrocinios y a enfrentar cánticos homofóbicos en estadios de la Liga MX. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

En el arranque del Mes del Orgullo LGBT+ yen el contexto del Mundial 2026 que México alberga junto con Canadá y Estados Unidos, en el futbol profesional mexicano no hay un solo jugador varonil, en activo o retirado, que se haya declarado abiertamente homosexual, una ausencia que contrasta con la visibilidad que sí existe en la Liga MX Femenil.

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Esa diferencia aparece mientras en el futbol mundial hay más de 60 mil jugadores profesionales en activo y solo un puñado ha hecho pública su orientación sexual. Entre esos casos están el checo Jakub Jankto, quien se declaró gay en 2023 cuando seguía en activo, además de Jake Daniels en Inglaterra, Joshua Cavallo y Andy Bremman en Australia, David Testo en Canadá, Collin Martin en Estados Unidos, Robbie Rogers en el LA Galaxy, Anton Hysén en Suecia y Justin Fashanu.

El entorno de los vestidores y las tribunas mantiene un tabú reforzado por tradiciones machistas y por el temor a represalias deportivas. También expertos y asociaciones civiles ubican entre los principales obstáculos el miedo a perder patrocinios y a enfrentar cánticos homofóbicos.

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En junio de 2025, Desirée Monsiváis comparó la apertura entre las dos ramas y cuestionó la falta de visibilidad entre los hombres. “Ahora resulta que en la Liga MX no hay nadie homosexual”, expresó entonces.

Monsiváis también sostuvo que en el futbol femenil la orientación sexual no opera como un tabú del mismo modo que en la liga de hombres, donde siguen el silencio y la exclusión.

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La rama femenil sí tiene referentes visibles y testimonios públicos

La falta de visibilidad LGBT+ en el futbol mexicano contrasta con la apertura que sí existe en la Liga MX Femenil, como lo muestra el caso de Kenya Caballero. (RS)

Uno de los casos mencionados es el de Kenya Caballero, seleccionada nacional de futbol de playa y exjugadora de Pumas, quien fue de las primeras futbolistas mexicanas en reconocer públicamente su homosexualidad. Su caso aparece como referencia de una apertura que no tiene equivalente en la rama varonil.

Caballero relató a TVNotas en 2019 cómo fue su experiencia dentro del futbol mexicano: “Dentro de la Liga MX es muy común que haya personas con preferencias sexuales ‘diferentes’. A mí dentro de la Liga y en Pumas nunca me trataron raro, siempre hubo respeto de parte de jugadoras y directivos, nunca hubo burlas ni nada parecido acerca de mi sexualidad”.

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