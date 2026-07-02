Primer informe de la Cuenta Pública 2025 deja fuera gasto de secretarías y proyectos de Sheinbaum. (Fotos: Reuters/ASF) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hizo entrega del primer informe de la Cuenta Pública 2025, la dependencia solo se enfocó al análisis de las transferencias de los recursos federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacia las 32 entidades federativas, dejando de lado la revisión del gasto en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por “reorganización” en la ASF se dejó de lado fiscalización a secretarías

La dependencia que tiene por objetivo transparentar cómo se gastan los recursos públicos en las dependencias de gobierno, así como la revisión de contratos de megaproyectos, con empresas de diferentes sectores, la dispersión de recursos de programas sociales y de los proyectos más importantes del gobierno, no agregó esta información en la entrega realizada a la Cámara de Diputados.

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La excusa principal fue la “reorganización” a 100 días de haber asumido el cargo, movimientos internos que llevaron a que la dependencia aplazara la entrega de información estratégica, ya que Hernández Palacios Cardel fue elegido como nuevo auditor superior el pasado 10 de marzo, tras concluirse el mandato de David Colmenares:

“No metimos más auditorías porque estábamos en todo este proceso de reorganización y aquí, obviamente tendremos que ajustar nuestros tiempos para la segunda y la tercera presentación de los informes”.

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La Auditoría Superior de la Federación entró en proceso de renovación para el periodo 2026-2034.

Cabe destacar que, la dependencia tardó aproximadamente 30 días en reorganizar al personal, entre cambios de puestos directivos y personal operativo, así como la desaparición de áreas como “Auditoría al desempeño” y la creación de otros entes prometidos por el nuevo auditor, tal es el caso de la Unidad de Atención Ciudadana.

Auditoría encuentra irregularidades en Chiapas

A diferencia de las auditorías de su antecesor, el informe correspondiente al primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum solo incluye 33 auditorías, analizando las transferencias del gobierno federal a estados y municipios, mismas que rondan el billón de pesos.

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La verificación de datos se realizó a 29 mil 736 transferencias de recursos correspondientes los dos mil 478 municipios; resaltando la recuperación de 20.7 millones de pesos, luego de las auditorías realizadas.

La dependencia informó -sin profundizar en la utilización de los recursos- que solo se detectaron presuntas irregularidades por 1.4 millones de pesos en el estado de Chiapas, “por recursos que no fueron distribuidos ni pagados a los municipios”. El monto aún se mantiene pendiente de aclaración.

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Presentan denuncias penales y prometen auditorías integradas

Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en San Lázaro por la entrega del informe mencionado, el auditor superior destacó la presentación de 21 denuncias penales por daños al erario que superan los 600 millones de pesos. Aseguró que en los primeros tres meses de su administración comenzó una “transformación” en la institución:

“Rompimos el paradigma de la fiscalización, pasamos de una fiscalización fragmentada a una fiscalización integral”.

El auditor superior destacó la presentación de 21 denuncias penales por daños al erario que superan los 600 millones de pesos. (Foto: Cámara de Diputados)

También detalló que, con las auditorías programadas, la revisión abarcará mil 733 entes públicos de todos los niveles de gobierno, incluyendo dependencias federales, entidades federativas, municipios, alcaldías, organismos públicos descentralizados y otros entes que manejan recursos federales.

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En el ámbito federal, agregó, se realizarán 209 auditorías, subrayando que, por primera vez, se auditará la totalidad de las dependencias federales.

La promesa de Hernández Palacios Cardel se enfoca en garantizar “que cada peso público sea utilizado en beneficio del pueblo de México”, adelantando que la nueva fiscalización integrada se verá reflejada a partir de los siguientes informes, ya con una Auditoría organizada, algo que se supone distará del primer informe de la Cuenta Pública 2025.

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