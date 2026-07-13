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Ariadna Montiel exige al PAN dejar de “encubrir” a Maru Campos tras acusaciones sobre Rocha Moya

El blanquiazul pide que las autoridades encargadas de la investigación del gobernador con licencia de Sinaloa presente avances

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Ariadna Montiel exige al PAN dejar de “encubrir” a Maru Campos tras acusaciones sobre Rocha Moya
El PAN acusa al gobierno federal de preparar el eventual regreso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. Crédito: Cuartoscuro

Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, arremetió contra el Partido Acción Nacional (PAN) y lo acusó de mentir desde su cuenta oficial en ‘X’ con un mensaje en el que calificó al partido como una “verdadera mafia” y vinculó a sus gobiernos con la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán. “Miente, como siempre”, escribió.

La líder publicó este posicionamiento después de que el blanquiazul acusó al gobierno federal de preparar el eventual regreso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. En un comunicado difundido el domingo 12 de julio, el partido sostuvo que la licencia del mandatario estatal fue una pausa política y no una resolución que cerrara los señalamientos en su contra.

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Por su parte, el dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera, señaló que la aparición pública de Rocha Moya el pasado jueves 9 de julio se dio bajo una narrativa “de protección construida desde el oficialismo”. En su regreso a la vida pública, el funcionario estatal negó tener protección del Ejército y aclaró que se encuentra en su casa, contrario a los señalamientos de la oposición, así como reportes periodísticos que apuntan que el mandatario está fuera del país para evadir a las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con Romero Herrera: “Rocha no apareció porque haya demostrado su inocencia. Reapareció envalentonado, desafiante y sintiéndose protegido”.

Rubén Rocha Moya podría volver al frente de Sinaloa: PAN

El panista advirtió que Morena “está preparando su regreso para que vuelva a tomar las riendas del narcoestado que dejaron de construir en Sinaloa”. Rubén Rocha Moya no renunció ni fue separado de su cargo, recordó Jorge Romero, quien señaló que esto posibilita al funcionario morenista para reincorporarse y desplazar a la actual gobernadora interina, Yeraldine Bonilla.

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Fotografía de archivo que muestra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mientras participa en un acto protocolario en la ciudad Culiacán, en Sinaloa (México). EFE/ Juan Carlos Cruz
Fotografía de archivo que muestra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mientras participa en un acto protocolario en la ciudad Culiacán, en Sinaloa (México). EFE/ Juan Carlos Cruz

“No estamos pidiendo que se condene a nadie sin juicio. Exigimos exactamente lo contrario: que se investigue, que se transparente el procedimiento y que no se utilicen las instituciones mexicanas para fabricar impunidad”, expresó el líder del blanquiazul.

El PAN insistió en que siguen sin esclarecerse acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, entre ellas:

  • Acusación del Departamento de Justicia de Nueva York por presunta relación con crimen organizado.
  • Supuestos vínculos criminales en la elección de 2021.
  • Presunta entrega de áreas del gobierno a operadores del crimen organizado.
  • Posibles recursos ilícitos ligados a su familia.

El partido exige a la Fiscalía General de la República y al Congreso de Sinaloa informar sobre las investigaciones y el procedimiento en caso de su regreso. Advierte que una reincorporación sería resultado de una decisión política y no de la resolución de los señalamientos.

Ariadna Montiel recuerda sexenios de Fox y Calderón

Montiel respondió a esa ofensiva con un mensaje centrado en los sexenios de los expresidentes Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006- 2012). En su publicación, afirmó que fue “bajo el cobijo” de Fox que se fugó el líder del Cártel de Sinaloa y agregó que ni él ni Calderón actuaron para capturarlo porque Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, era “el principal cómplice” del narcotraficante y actualmente se encuentra preso en Estados Unidos.

La morenista añadió otra acusación contra el panismo al señalar que “la pareja sentimental” de ese delincuente fue postulada como diputada del PAN. Después llevó el ataque a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien llamó “traidora a la patria” y acusó de permanecer protegida por el fuero para evadir a las autoridades por presunta promoción de injerencia extranjera como estrategia electoral.

Maru Campos se lanzó con todo en contra de Morena y el Gobierno Federal, en su discurso resaltó las acusaciones en contra del gobierno de Rubén Rocha Moya. (Foto: @MaruCampos_G)
Maru Campos se lanzó con todo en contra de Morena y el Gobierno Federal, en su discurso resaltó las acusaciones en contra del gobierno de Rubén Rocha Moya. (Foto: @MaruCampos_G)

El mensaje cerró con un respaldo abierto a la presidenta Claudia Sheinbaum. Montiel sostuvo que México está bajo su liderazgo y retomó la frase: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

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