Ricardo Monreal agradece a la presidenta Claudia Sheinbaum por invitarlo a su gira en Zacatecas

Ricardo Monreal Ávila sonríe con los brazos cruzados en el interior de un recinto legislativo mexicano, donde ejerce su cargo como presidente de la Junta de Coordinación Política. (Senadores de Morena)

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum “por invitarlo” a su gira por el estado de Zacatecas, que inició desde el pasado sábado 11 de julio.

Desde su cuenta oficial en ‘X’, el diputado también agradeció a sus “paisanas y paisanos” por su cariño y muestras de afecto; además, señaló sentirse orgulloso de estar en su tierra, en la que fue gobernador de 1998 a 2004 y que actualmente encabeza su hermano, David Monreal Ávila.

PUBLICIDAD

Sheinbaum respalda a David Monreal como figura clave de la 4T

Durante su gira de trabajo en el municipio Río Grande, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció al gobernador David Monreal como “un digno representante” de la Cuarta Transformación en Zacatecas.

El reconocimiento ocurrió en un evento oficial donde la mandataria también destacó la coordinación con el Gobierno de Zacatecas para impulsar programas prioritarios de bienestar y proyectos estratégicos para las familias de la entidad.

PUBLICIDAD

Sheinbaum advierte que no habrá acuerdos “en lo oscurito” con la CNTE tras protesta en Zacatecas. (Foto: Presidencia)

Por su parte, el gobernador señaló tener gestiones ante el Gobierno de México para atraer inversiones, ampliar la cobertura de programas del bienestar y concretar obras de infraestructura orientadas al crecimiento económico y al desarrollo de distintas regiones del estado.

Aunque distintos sectores, como la CNTE, así como el Movimiento Antochista, por mencionar algunos, han señalado falta de diálogo con el gobierno, simplemente el día de ayer, durante la participación de Sheinbaum, un grupo de docentes irrumpió en el evento con gritos de “¡Fuera, fuera!“.

PUBLICIDAD

Los docentes denunciaron que no se les permitió ingresar al evento, y que sus condiciones laborales han empeorado. Además, el pasado jueves 9 de julio, el medio local LNY documentó que el Movimiento Antorchista realizó una protesta para exigir una audiencia con David Monreal Ávila, pues aseguran que sus peticiones en mejora de infraestructura y apoyo social siguen sin ser atendidas por los casi cinco años de la actual administración estatal.

Los Monreal en Zacatecas rumbo a elecciones 2027

El diputado federal morenista Ricardo Monreal admitió que en Zacatecas “la gente ya no quiere otro Monreal”, al hablar de la contienda por la gubernatura en las elecciones 2027 y del escenario que enfrenta su hermano, el senador Saúl Monreal, en medio de la regla interna de Morena contra el nepotismo electoral.

PUBLICIDAD

Según El Universal, Monreal sostuvo en noviembre del 2025 en una entrevista radiofónica que, aunque para él Saúl Monreal “sería el mejor” candidato, el apellido de su familia ya estaría desgastado ante el electorado.

Un encuentro reciente entre la dirigente y el político derivó en la determinación de apartarse de la contienda, aludiendo normas internas y lazos familiares, mientras la agrupación enfatiza cohesión y apertura al diálogo con militantes con intereses similares. (Infobae-Itzallana)

El propio diputado explicó que a Saúl Monreal le afectó uno de los principios de Morena contra el nepotismo electoral. Esa disposición limita la postulación de familiares hasta en cuarto grado para el mismo cargo de elección popular.

PUBLICIDAD

Esa restricción alcanzaría de forma directa al senador, porque el actual gobernador de Zacatecas es su hermano. Aun así, Ricardo Monreal afirmó que Saúl “tiene un futuro esperanzador” y agregó que debe actuar con cautela: “tiene que ser cuidadoso, esperar, mantener la unidad en Morena, caminar con Morena, no escuchar el canto de las sirenas”.

Ariadna Montiel, presidenta de Morena, confirma que Saúl Monreal declina su aspiración a la gubernatura de Zacatecas. La decisión ocurre tras un diálogo entre ambos y está relacionada con las reglas antinepotismo del partido, ya que Monreal es hermano del actual gobernador. Montiel destaca que la prioridad es la unidad interna y la defensa de la transformación nacional. Además, resalta la importancia de la política como vía para resolver diferencias y asegura que continuará dialogando con otros militantes que tengan aspiraciones dentro de Morena.

De acuerdo con Ariadna Montiel, presidenta de Morena, quien confirmó el pasado mes de mayo que Saúl Monreal declinó su aspiración a la gubernatura de Zacatecas. La decisión ocurre tras un diálogo entre ambos y está relacionada con las reglas antinepotismo del partido, ya que Monreal es hermano del actual gobernador.

PUBLICIDAD