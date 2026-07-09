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Ricardo Monreal rechaza que Morena proteja a narcotraficantes tras el caso de “El Mayo” Zambada

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados expresa respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa

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Primer plano de un hombre con traje azul, camisa a rayas y lentes oscuros, hablando a un micrófono. Al fondo, una pantalla negra con la palabra "Sharp"
Ricardo Monreal, senador de Morena, declara sobre la posición del partido ante acusaciones de protección a narcotraficantes. (Cámara de Diputados/ Youtube (Imagen intervenida con Gemini IA para mejorar resolución))

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, sostuvo en conferencia de prensa que en el partido guinda “No defienden a ningún narcotraficante o a ningún presunto responsable de delitos cometidos en la delincuencia organizada”, esto como muestra de respaldo hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y bajo el contexto donde la Fiscalía General de la República (FGR) ha revelado nueva información sobre la entrega de EEUU de Ismael “El Mayo” Zambada por parte de Joaquín “El Güero” Guzmán, hijo de El Chapo.

“Sí creo que debemos apoyar a la presidenta (...) en defender la soberanía y no permitir la agresión, la interferencia, la injerencia, la invasión a nuestras normas jurídicas, a nuestro sistema normativo”, afirmó Monreal.

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