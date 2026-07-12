México

Ariadna Montiel rechaza que Morena tenga vínculos con el crimen organizado y acusa campaña de la oposición

La dirigente nacional de Morena aseguró que el gobierno de Claudia Sheinbaum no pacta con criminales

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Morena Ariadna Montiel Grupos delictivos Guerrero
Morena Ariadna Montiel Grupos delictivos Guerrero (@A_MontielR/X)

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, rechazó de manera categórica las versiones que relacionan al partido con grupos delictivos y aseguró que dichas acusaciones forman parte de una estrategia impulsada por la oposición para desacreditar al movimiento que gobierna el país.

Durante un acto partidista en Taxco, Guerrero, la dirigente afirmó que Morena no mantiene ningún tipo de relación con organizaciones criminales y sostuvo que el proyecto político de la Cuarta Transformación está sustentado en el respaldo ciudadano.

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“Morena es el partido del amor al pueblo”, declaró Montiel al responder a los señalamientos que, en las últimas semanas, han buscado vincular al partido con el crimen organizado.

Morena rechaza cualquier pacto con organizaciones criminales

Ariadna Montiel aseguró que las acusaciones carecen de fundamento y defendió la actuación del gobierno federal en materia de combate a la delincuencia.

La dirigente sostuvo que Morena representa un proyecto político enfocado en el bienestar social y afirmó que el movimiento no tiene compromisos con grupos delictivos.

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En ese contexto, respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado públicamente que su administración no establece acuerdos con integrantes del crimen organizado.

“Nuestra Presidenta acaba de aclarar que en México y su gobierno no pacta con ningún delincuente”, afirmó Montiel.

Defiende postura de Sheinbaum sobre el caso de “El Mayo” Zambada

Ilustración de hombre con bigote y camisa azul. Detrás, tres edificios: uno clásico con cúpula, uno moderno y uno de ladrillo con la bandera de Estados Unidos.
Una ilustración de Ismael 'El Mayo' Zambada aparece en el centro, con tres prisiones médicas federales de Estados Unidos de fondo, representando sus posibles destinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de su mensaje, la líder morenista retomó el caso del traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, tema que ha generado cuestionamientos entre ambos países.

Montiel respaldó la exigencia del Gobierno de México para que las autoridades estadounidenses expliquen las circunstancias en las que el presunto líder del Cártel de Sinaloa fue llevado a territorio norteamericano.

“Queremos que se explique por qué en el año 2024 se sustrajo a un líder del crimen organizado sin el conocimiento del gobierno mexicano”, expresó.

La dirigente sostuvo que la administración encabezada por Claudia Sheinbaum ha sido clara al señalar que no participó en esa operación y que mantiene una política de respeto a la soberanía nacional.

Acusa a la oposición de impulsar una campaña contra Morena

Morena Ariadna Montiel Grupos delictivos Guerrero
Ariadna Montiel afirmó que las acusaciones contra Morena promovida por la oposición @A_MontielR/X)

Durante su intervención, Ariadna Montiel afirmó que las acusaciones contra Morena forman parte de una ofensiva política promovida por los partidos de oposición.

Según la dirigente, al no contar con el respaldo de la mayoría de la población, sus adversarios buscan apoyo fuera del país para debilitar al movimiento.

“Hoy nuestro país vive un asedio no solamente del vecino del norte, de la ultraderecha internacional, que se ha aliado con la oposición de nuestro movimiento en México”, declaró.

Asimismo, sostuvo que la ciudadanía será la encargada de defender el proyecto político de la Cuarta Transformación frente a lo que calificó como intentos de desprestigio.

Morena afirma que cuenta con el respaldo del pueblo

Ariadna Montiel respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum y exigió a Estados Unidos una explicación oficial sobre el operativo y la presunta intervención del FBI.
Ariadna Montiel respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum y exigió a Estados Unidos una explicación oficial sobre el operativo y la presunta intervención del FBI.

Montiel insistió en que la principal fortaleza del partido es el apoyo popular y lanzó nuevas críticas contra la oposición.

“Al no tener el apoyo del pueblo, buscan el apoyo afuera, con los gobiernos extranjeros. Pero no se los vamos a permitir, porque aquí hay mucho pueblo que sabe defender lo que hemos alcanzado como nación”, señaló.

Incluso, concluyó con un mensaje dirigido a los partidos opositores: “¡Al carajo con la derecha, que lo único que hizo fue enriquecerse a costa de la tristeza y la pobreza del pueblo!”.

Las declaraciones de Ariadna Montiel ocurren en medio del debate nacional sobre seguridad, las investigaciones relacionadas con organizaciones criminales y los señalamientos cruzados entre el oficialismo y la oposición, un tema que se perfila como uno de los principales ejes de la confrontación política rumbo a los próximos procesos electorales.

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