Caso Víctor Rodríguez y denuncias contra Noroña no son lo mismo; Sheinbaum reacciona a violencia contra mujeres por políticos de la 4T

Claudia Sheinbaum ofrece una conferencia pública. Desde un podio con el escudo nacional de México, la política aborda los casos de Víctor Rodríguez Padilla y Gerardo Fernández Noroña, ambos vinculados a presuntas violencias. Un intérprete de lengua de señas acompaña la intervención en la esquina inferior derecha del encuadre. Sheinbaum enfatiza que los casos deben resolverse conforme a la ley y que su gobierno siempre respaldará a las víctimas.

La presidenta Claudia Sheinbaum fijó su postura frente a las recientes denuncias por violencia contra mujeres que involucran a dos figuras de la 4T: Víctor Rodríguez Padilla y Gerardo Fernández Noroña, aclarando las diferencias legales y políticas de cada situación.

Tras la denuncia contra el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla —quien agredió físicamente a su esposa y actualmente se encuentra bajo prisión preventiva—, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue contundente al respecto:

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“Es evidente que hay violencia por parte de Víctor. En este caso, como en todos, es muy importante dejar claro que ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley. Esa siempre ha sido nuestra posición y así vamos a actuar siempre; lo que procede debe determinarlo la Fiscalía de Morelos”.

El caso de Fernández Noroña y la violencia política

Por otra parte, la mandataria marcó una clara diferencia respecto a la situación del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, quien enfrenta acusaciones por ejercer violencia política contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo.

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Sobre este tema, Sheinbaum explicó:

“Donde se presentó la denuncia en el caso de Fernández Noroña, se señala violencia política. Él no está de acuerdo porque planteó que sus comentarios no fueron por la condición de ser mujer, sino una opinión emitida bajo ciertas circunstancias. Es otro tipo de caso, pero, en todo caso, también tienen que determinarlo las autoridades correspondientes”.

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Defensa a las víctimas, una prioridad

Sheinbaum subrayó que su gobierno y su postura personal siempre estarán enfocados en respaldar a quienes sufren agresiones.

“Como siempre, nosotros vamos a defender a las víctimas, en cualquiera de los casos. Ese ha sido siempre mi actuar a lo largo de la vida: estar con las víctimas”, concluyó.

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