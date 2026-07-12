México

Diseño escandinavo y textiles mexicanos: así es “La forma que sostiene el aire”, la primera exposición temporal del MUT

La muestra reconoce el trabajo de la artista textil Trine Ellitsgaard, cuya obra tiende puentes entre Dinamarca y los materiales, técnicas y experiencias que ha encontrado en México

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Cuatro mujeres adultas posan delante de tres paneles que muestran un campo de agave, manos trabajando con fibras y un telar con hilos.
La exposición estará abierta hasta el 8 de octubre de 2026 en el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT), frente al Templo Mayor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT) inauguró “La forma que sostiene el aire”, la primera exposición temporal de este nuevo recinto cultural impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart). La muestra propone un encuentro entre el diseño escandinavo y el patrimonio textil mexicano, a través de obras que combinan tradición, innovación y trabajo colaborativo.

La exposición está dedicada a la artista y tejedora Trine Ellitsgaard, originaria de Dinamarca, quien desde hace cuatro décadas vive en Oaxaca, donde ha desarrollado una propuesta artística basada en el diálogo con artesanas y artesanos mexicanos, integrando materiales naturales y técnicas tradicionales en un lenguaje contemporáneo.

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Con la curaduría de Ana Elena Mallet, la muestra marca el inicio del programa de exhibiciones temporales del MUT, un espacio que busca fortalecer la preservación, investigación y difusión del patrimonio textil de los pueblos indígenas y afromexicanos, al tiempo que impulsa nuevas formas de creación artística.

¿Qué ofrece la exposición “La forma que sostiene el aire”?

La exposición reúne textiles y esculturas elaboradas a mano con materiales como:

  • Lana
  • Henequén
  • Seda
  • Hilos de oro
  • Crin de caballo

Estas piezas fueron desarrolladas por Trine Ellitsgaard en colaboración con artesanas y artesanos de diversas regiones del país, quienes aportan conocimientos ancestrales que dialogan con la tradición europea del tejido.

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Distribuida en tres salas, la muestra presenta obras donde la repetición, la estructura, la tensión y la transformación de objetos cotidianos permiten reflexionar sobre conceptos como:

  • La memoria
  • El territorio
  • El espacio
  • La relación entre la materia y la luz
  • La experiencia del textil como expresión artística

El recorrido busca demostrar que el textil trasciende su función utilitaria para convertirse en una manifestación cultural y artística que conecta distintas tradiciones.

Un puente entre Dinamarca y México

Durante la inauguración, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que la exposición representa el espíritu con el que nació el MUT, al colocar al patrimonio textil como una expresión viva que integra historia, comunidad e innovación.

La funcionaria señaló que cada obra de Trine Ellitsgaard refleja cómo el tejido puede entenderse como un lenguaje en constante transformación, donde cada fibra conserva conocimientos, identidad y memoria colectiva.

También resaltó que el museo mantiene un diálogo simbólico con el Museo del Templo Mayor, ubicado frente al recinto, fortaleciendo una política cultural enfocada en preservar el patrimonio vivo y reconocer el trabajo de las comunidades indígenas y pueblos originarios.

Además, recordó que uno de los ejes del museo consiste en fomentar la colaboración entre maestras y maestros artesanos con jóvenes diseñadores, siguiendo los principios del movimiento Original y del trabajo impulsado por Fonart, que promueve el respeto a los derechos colectivos y el reconocimiento del trabajo artesanal.

La visión de Trine Ellitsgaard y Ana Elena Mallet

Durante la apertura, Trine Ellitsgaard expresó que el nuevo museo representa un espacio fundamental para valorar la riqueza de la tradición textil mexicana.

La artista agradeció la oportunidad de exhibir su trabajo junto a textiles tradicionales y destacó la importancia de preservar el conocimiento que transmiten las manos de quienes trabajan con fibras naturales.

Por su parte, la curadora Ana Elena Mallet explicó que la exposición permite observar cómo el arte textil continúa evolucionando sin perder sus raíces.

Según detalló, la trayectoria de Trine Ellitsgaard combina la tradición del tapiz europeo con los materiales y técnicas aprendidos en Oaxaca, especialmente aquellos vinculados con la tradición textil de Teotitlán del Valle, generando una práctica híbrida donde la innovación convive con el respeto por las técnicas ancestrales.

¿Dónde está el MUT y cuánto cuesta la entrada?

El Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT) se ubica en República de Argentina 12, en la histórica Casa del Marqués del Apartado, frente al Templo Mayor, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La exposición “La forma que sostiene el aire” permanecerá abierta hasta el 8 de octubre de 2026.

Horarios:

  • Martes a domingo
  • 10:00 a 18:00 horas

Costo de entrada:

  • 95 pesos por persona.
  • Entrada gratuita para niñas, niños, artesanas y artesanos.

Con esta primera exposición temporal, el MUT consolida su vocación como un espacio dedicado a reconocer y difundir el patrimonio textil mexicano, promoviendo el intercambio entre comunidades artesanas, artistas, investigadores y visitantes interesados en conocer la riqueza cultural que encierran los textiles tradicionales y su evolución hacia nuevas expresiones contemporáneas.

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