Mundial 2026 deja 34 mil toneladas de basura en México: la cifra que nadie esperaba

Las tres sedes mexicanas sumarían un volumen equivalente a casi tres días de desechos en la capital, según especialistas citados por El Economista, al cierre del torneo de la FIFA. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La fiesta futbolera también tiene un costo ambiental. Al concluir la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara habrán acumulado alrededor de 34 mil toneladas adicionales de basura, un volumen equivalente a casi tres días completos de residuos generados en la capital del país, de acuerdo con especialistas consultados por El Economista.

Los festejos, un foco rojo de residuos

La cifra no es menor: diariamente en la CDMX se producen 12,504 toneladas de residuos sólidos urbanos, según el Inventario de residuos sólidos de la CDMX 2024. Es decir, 1.07 kilogramos por persona al día en condiciones normales.

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Roberto Castillo Cruz, director general de la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), reveló un dato clave: solo el 18 de junio, cuando México venció a Corea del Sur —partido disputado en Guadalajara—, las celebraciones masivas en la capital generaron 40 toneladas de basura en un solo día.

Con base en la participación estimada de 4 millones 730 mil personas en las concentraciones durante los cinco partidos de la Selección, se calcula que se generaron cerca de 260 toneladas solo en esos espacios, un promedio de 52 toneladas por jornada de festejo.

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¿Cuánto se puede reciclar?

Según Montserrat Ramírez, directora de Operaciones de Ecología y Compromiso Empresarial (ECOCE), del total de residuos separables:

20% son materiales orgánicos, destinados a composta

40% son inorgánicos reciclables

40% son inorgánicos no reciclables

Con esa proporción, de las 34,000 toneladas estimadas, 13 mil 600 toneladas podrían aprovecharse como material reciclable.

(Pexels)

Monterrey y Guadalajara también suman

Guadalajara: 1,144 toneladas recolectadas entre el 11 de junio y el 6 de julio, de las cuales solo 10% es valorizable , según el coordinador de Servicios Municipales, Óscar Villalobos.

Monterrey: 238 toneladas recolectadas hasta el 6 de julio, principalmente en las plazas Morelos y Zaragoza y el Barrio Antiguo.

Los verdaderos MVP: los trabajadores de limpia

Más de 3,000 trabajadores de limpia de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX operaron en tres turnos para retirar los desechos tras cada celebración. Para facilitar la separación, se instalaron 750 contenedores en distintos puntos de la ciudad, en coordinación con la Asociación Mexicana de Bioplásticos (AMBio).

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La campaña federal “Gol por el ambiente”

La Semarnat y la Profepa impulsan esta iniciativa de gestión circular de plásticos y textiles. Hasta la semana pasada, 330 organizaciones habían recolectado 19.9 toneladas de textiles y mil 389 toneladas de plásticos usados, de las cuales 43 organizaciones capitalinas aportaron 624.5 toneladas de plástico.

Para las especialistas, el reto no es solo logístico, sino cultural: separar la basura desde el origen puede marcar la diferencia entre un Mundial contaminante y uno más sustentable.

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