El Partido Verde Ecologista de México perfila a Raúl Bolaños-Cacho Cué para presidir la Cámara de Diputados. (Crédito: Cámara de Diputados)

El tercer año de la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados será presidido por un integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), razón por la que Ricardo Monreal, coordinador y diputado de Morena, adelantó a quién perfilan para asumir el cargo.

El nombre que circula en los pasillos del Palacio Legislativo de San Lázaro es el del diputado federal Raúl Bolaños-Cacho Cué, postulado por el PVEM en coalición con Morena y el PT; a decir de Monreal, la dirigencia del partido aliado le dio a conocer su propuesta hace algunas semanas.

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La posición de Monreal y el acuerdo entre aliados

El coordinador de la bancada de Morena, que también preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo), fue enfático al precisar que el nombramiento no es razón de disputas internas: “aquí no hay sobresaltos, ni gritos ni sombrerazos, sino unidad e institucionalidad”.

Durante una conferencia de prensa en San Lázaro, Monreal enmarcó el proceso en el respeto a la ley y recordó el precedente del año legislativo que está por concluir. “La mayoría respetó la ley con el PAN, que es nuestro adversario político, no enemigo; ellos decidieron a quién proponer y la mayoría lo respetó”, señaló.

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Ricardo Monreal destapa a la corcholata del Verde para presidir la Cámara de Diputados. (Foto: Cámara de Diputados)

El legislador también valoró la relación con la bancada verde de cara al último año de la legislatura. “Con Carlos Puente y todo el equipo del Verde, hemos trabajado bien coordinados y han mostrado lealtad”, afirmó, al tiempo que informó que sostiene reuniones periódicas con los coordinadores parlamentarios para atender los asuntos en agenda.

Así será el proceso según la Ley del Congreso

La norma que regula este proceso es precisa: El artículo 17, numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso establece que la presidencia de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio “recaiga, en orden decreciente, en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido”.

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Esa disposición explica la secuencia de los tres años de la LXVI Legislatura:

Primer año: la presidencia correspondió al morenista Sergio Gutiérrez Luna.

Segundo año: la ejerció la panista Kenia López Rabadán , cargo que concluye el 31 de agosto.

Tercer año: por mandato legal, le toca al Partido Verde Ecologista de México.

Mientras la Cámara Baja se organiza para elegir al perfil del Verde para asumir la presidencia de la Mesa Directiva, en el Senado de la República comienzan los desacuerdos, debido a que en días recientes, el legislador Gerardo Fernández Noroña adelantó que podría volver a postularse, sin embargo, dentro de su partido, como en las bancadas de alianza y oposición mostraron un fuerte rechazo a su reelección.

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Este es el perfil de Raúl Bolaños-Cacho Cué.

Ricardo Monreal destapa a la corcholata del Verde para presidir la Cámara de Diputados. (Foto: Cámara de Diputados)

Bolaños-Cacho Cué nació el 2 de junio de 1988 en Oaxaca de Juárez y representa al Distrito del Centro, uno de los diez distritos electorales de ese estado.

Su formación académica combina el derecho con la gestión pública. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, donde también ha ejercido como docente, al igual que en la Escuela Libre de Derecho.

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A eso se suman estudios en Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, y en Financiamiento de Vivienda en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. Su nombramiento formal ante el pleno de la Cámara se espera en los próximos días.