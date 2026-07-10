México

Clima en Monterrey: cuál será la temperatura máxima y mínima este 10 de julio

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Google icon
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Monterrey para este viernes.

PUBLICIDAD

La probabilidad de precipitaciones para este viernes en Monterrey es de 55% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 85% en el transcurso del día y del 97% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 31 grados y un mínimo de 21 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera alcanzarán un nivel de hasta 11.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 35 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Monterrey

La mejor temporada para pasear por la capital regia es de enero a agosto y de octubre a diciembre, temporada en la que se presenta un clima cálido o caluroso, donde apenas hay lluvias y con temperaturas que van de los 27 a 35 grados.

Debido a que en el verano las temperaturas son en extremo altas, la capital vive una sequía que llega a su nivel más alto entre julio o agosto, un tiempo que también es conocida como “canícula”.

En contraste, la temporada de lluvia comienza en el otoño, siendo septiembre el mes con más precipitaciones, sin embargo, ha habido ocasiones en las que han ocurrido tormentas que dejan severas inundaciones entre abril y junio. En enero, el mes más frío, el termómetro baja a una media de 14 grados aunque el “día más frío” por lo general se registra en febrero.

Según las marcas, la temperatura mínima registrada en la historia de la ciudad fue la de 1983, cuando el termómetro marcó -7.5 grados, mientras que la última nevada cayó en diciembre de 2004; en contraste, el día con la temperatura más alta se registró el 24 de abril de 1958, cuando se alcanzaron los 48 grados.

Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)
Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)

Dónde está el mejor clima de México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente distintas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro un decrecimiento de las precipitaciones anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MonterreyClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Al ritmo de Juan Gabriel, la Selección Mexicana promete llevar la fiesta a más lugares

A través de un video el equipo mexicano consuela a su afición después de quedar eliminado del Mundial 2026 en 8vos de Final

Al ritmo de Juan Gabriel, la Selección Mexicana promete llevar la fiesta a más lugares

¿Quién es Aldo Rendón, el cuarto participante de La Casa de los Famosos México 4?

Te decimos todo lo que debes saber sobre este nuevo integrante del reality de Televisa

¿Quién es Aldo Rendón, el cuarto participante de La Casa de los Famosos México 4?

En comisiones, Congreso del Edomex aprueba elección por voto popular de jueces y magistrados

Dos años después de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, comisiones del Congreso del Estado de México avalaron la elección por voto popular de jueces y magistrados

En comisiones, Congreso del Edomex aprueba elección por voto popular de jueces y magistrados

Cuchicheo entre Lenia Batres y Hugo Aguilar causa molestia en el ministro Giovanni Figueroa: ¿Puedo continuar?

Durante la sesión, el togado detuvo su exposición por una conversación entre la juez y el presidente de la Suprema Corte

Cuchicheo entre Lenia Batres y Hugo Aguilar causa molestia en el ministro Giovanni Figueroa: ¿Puedo continuar?

Limón y cálculos renales: el remedio que sí funciona

Estudios citados por la National Kidney Foundation destacan que el consumo regular de esta fruta puede ayudar a reducir la formación de cristales en los riñones

Limón y cálculos renales: el remedio que sí funciona
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

Esta es la historia de “El Perrillas”, alto sicario del Cártel de Tláhuac que fue adiestrado por guerrilleros peruanos

Primera Operación Enjambre en Tabasco: caen seis elementos de la SSPC estatal

Pretendían ir de Sinaloa a Bolivia: ANAM asegura 2.5 kilos de semillas de cannabis escondidas en muñecos vudú

“El Texas” era el principal responsable de los homicidios en Culiacán: autoridades prevén que disminuyan tras su abatimiento

ENTRETENIMIENTO

El concierto de Caifanes llega a días de la salida del hospital de Alejandro Marcovich

El concierto de Caifanes llega a días de la salida del hospital de Alejandro Marcovich

¿Quién es Aldo Rendón, el cuarto participante de La Casa de los Famosos México 4?

Aldo Rendón es el cuarto habitante confirmado para La Casa de los Famosos México: “Siempre le caigo mal a la gente”

Aseguran que Pedro Sola maltrató al perrito “Pay de Limón” durante grabación de Ventaneando

Haaland conquista internet: los mejores memes mexicanos, de Majin Buu a Tiffany Wilson

DEPORTES

Al ritmo de Juan Gabriel, la Selección Mexicana promete llevar la fiesta a más lugares

Al ritmo de Juan Gabriel, la Selección Mexicana promete llevar la fiesta a más lugares

Así sería la nueva playera del América para el Apertura 2026

Esteban Solari acaba con los rumores sobre Keylor Navas con Pumas: “Tenerlo nos ayuda”

Estos son los canales que transmitirían a los equipos de la Liga MX durante el Apertura 2026

Borja Iglesias no le cierra las puertas al América previo a enfrentar a Bélgica