En comisiones, Congreso del Edomex aprueba elección por voto popular de jueces y magistrados

Comisiones del Estado de México avalaron por mayoría la elección por voto popular jueces y magistrados. Crédito: X/ @CongresoEdomex

Este jueves, las comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México aprobaron por mayoría el dictamen que permitirá la elección por voto popular de jueces y magistrados en el proceso electoral de 2028.

La iniciativa, la presentó el diputado Francisco Vázquez Rodríguez, misma que plantea modificaciones a cerca de 10 artículos de la Constitución mexiquense para establecer las bases de la elección judicial.

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Sin embargo, aún falta que el dictamen sea sometido a consideración del Pleno durante el periodo extraordinario convocado para el próximo 13 de julio.

En caso de que aprueben la reforma, en junio de 2028 las y los ciudadanos mexiquenses elegirán por voto directo a más de 400 jueces y a 30 magistrados del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), que representan el 83 por ciento de los cargos jurisdiccionales que aún faltan por renovarse.

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¿Qué requisitos deben cumplir los aspirantes?

De acuerdo con el proyecto, los aspirantes deberán acreditar evaluaciones para demostrar conocimientos, capacidad y experiencia, “con el objetivo de garantizar que quienes lleguen a los tribunales cuenten con la preparación necesaria para desempeñar el cargo.

El texto constitucional mexicano contiene dos normas opuestas respecto a la elección de la presidencia de la SCJN. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

También define las atribuciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para organizar el proceso con mayor anticipación.

Además, prevé que el cómputo de votos inicie el mismo día de la jornada electoral y contempla la creación de una Comisión Coordinadora que deberá homologar los criterios de evaluación de las candidaturas propuestas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial local.

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Legisladores opositores votan en contra de elección por voto popular

Octavio Ramírez Vargas, diputado local de Morena, aseguró durante la discusión que la reforma tiene como objetivo brindar certeza jurídica al proceso de elección y “garantizar que la ciudadanía vote por perfiles capacitados para impartir justicia”.

Morena y aliados fueron quienes respaldaron el dictamen, pero los partidos de oposición –PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC)-- votaron en contra del nuevo modelo, mismo que ha sido duramente criticado a nivel nacional e intencional.

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Se entiende el voto en contra de la oposición, pues los expertos han advertido que no es lo ideal que jueces y magistrados participen en procesos electorales.

Ayuntamientos y cabildos del Edomex también deben aprobarla

El Pleno del Congreso debe votar la iniciativa y, si avanza, la envía a los ayuntamientos mexiquenses para su aprobación, como marca el procedimiento de las reformas constitucionales.

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Si cuentan con el respaldo de la mayoría de los cabildos, la reforma se declara válida y se publica en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.

Tras su entrada en vigor, la Legislatura dispone de un plazo aproximado de 30 días para avalar cambios a leyes secundarias, entre ellas el Código Electoral del Estado de México y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esas modificaciones permiten implementar el nuevo sistema de elección judicial.

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PALENQUE, CHIAPAS, 01JUNIO2025.- Andrés Manuel López Obrador, ex Presidente de México, acudió a emitir su voto en un casilla especial durante las elecciones para renovar al Poder Judicial de la Federación. Al terminar de emitir su voto llamó a la población a participar en una inédita jornada en donde se renovarán a ministros, magistrados, y jueces. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Reforma al Poder Judicial de AMLO

Cabe recordar que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien impulsó la reforma al Poder Judicial en 2024. La cual aprobaron en el Congreso ese mismo año.

Lo más destacado de esta nueva iniciativa fue la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados, así como la creación del Tribunal de Disciplina Judicial.

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Además, contempla límites temporales para resolver casos, si son de índole fiscal, serán seis meses y de índole penal, un año.

También otorgó más restricciones a las suspensiones, pues prohíbe otorgarlas con efectos generales mediante juicios de amparo cuando se impugnen leyes.

Aunque aún falta que sea discutida en el Pleno, comisiones del Congreso del Edomex aprobaron que se lleve a cabo la elección judicial en la entidad a partir de 2028.

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