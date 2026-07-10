Caso Blanca Adriana: Interpol gira fichas rojas contra falsa doctora y su hijo por feminicidio en clínica clandestina de Puebla

Una imagen compuesta muestra a Blanca Adriana Vázquez, cuyo hallazgo sin vida fue reportado tras su desaparición relacionada con una clínica de belleza en Puebla. (Infobae / Jovani Pérez)

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) giró fichas rojas contra Diana Alejandra Palafox y su hijo Carlos Quezada Palafox, presuntos responsables del feminicidio de Blanca Adriana Vázquez Montiel, quien murió tras someterse a una liposucción en el consultorio Detox ubicado en la calzada Zavaleta 2511 de la capital poblana.

La fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, confirmó la emisión de las solicitudes internacionales de detención este 9 de julio en declaraciones a medios de comunicación.

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La necropsia practicada por el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de Tlaxcala -donde fue localizado el cuerpo de la víctima- determinó que Blanca Adriana murió por un paro cardiorrespiratorio provocado por una depresión del sistema nervioso central ligada al uso excesivo de sedantes, según informó el coordinador de Comunicación del Estado de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, en conferencia de prensa del 1 de junio.

Diana Alejandra Palafox es señalada como propietaria de la clínica clandestina donde ocurrió el crimen.

Fiscalía no confirmó si los prófugos salieron del país y la recepcionista se amparó

Idamis Pastor señaló a medios que la Fiscalía General del Estado de Puebla no encontró registros migratorios que indicaran que Palafox y su hijo abandonaron el país por medios oficiales, aunque no descartó que lo hubieran hecho por otras vías.

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“No sabemos si se salieron por otros medios o cambiaron de nombre o salieron caminando. Realmente eso no lo sabemos y no lo puedo asegurar, pero es nuestra obligación girar esta ficha roja”, declaró.

Composición de la doctora buscada por autoridades junto a una fotografía de la víctima. (Capturas de pantalla)

Además, compartió que la tercera implicada, la recepcionista del consultorio, presentó un amparo y no ha comparecido ante el juez de distrito. Pastor Betancourt confirmó que también existe una orden de aprehensión en su contra. En las declaraciones no logra entenderse si ella también cuenta con una ficha roja de Interpol activada, debido a que trata los dos temas tras preguntas de la prensa.

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Según el mismo testimonio oficial, hasta el momento la Fiscalía de Puebla no tiene abiertas otras carpetas de investigación contra Palafox, su hijo, ni la recepcionista, por casos similares en el consultorio Detox.

Blanca Adriana fue a una valoración: la convencieron de operarse ese mismo día

Datos revelados por familiares de la víctima a medios de comunicación explicaron que el 18 de mayo de 2026, Blanca Adriana y su esposo Florencio Ramos acudieron al consultorio Detox únicamente para pedir informes. En el sitio, presuntamente Palafox los convenció de realizar una intervención estética ese mismo día.

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El procedimiento fue una liposucción con tecnología Microaire que promocionaban en redes sociales como una extracción de un litro de grasa en dos horas, con anestesia local y recuperación inmediata, a un costo de 14 mil pesos.

Una hora después de iniciada la intervención, el personal de la clínica clandestina envió a Florencio a comprar insumos a Galerías Serdán. Al regresar, cerca de las 19:00 horas, el local estaba cerrado y nadie respondió el teléfono.

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Las imágenes, captadas por cámaras de vigilancia en la calzada Zavaleta, muestran a tres personas —entre ellas una mujer con uniforme médico— subiendo a Blanca Adriana a un carro antes de su desaparición. (Redes sociales)

Cámaras de vigilancia de la zona captaron el momento en que Palafox Romero, con cofia y uniforme médico, su hijo y la recepcionista subieron a Blanca Adriana, aparentemente inconsciente, a un automóvil Mini Cooper con placas XVD-894-B.

El vehículo fue localizado en una propiedad del fraccionamiento El Pilar, en San Andrés Cholula, vinculada a Carlos Quezada Palafox, pero sin indicios sobre el paradero de la víctima.

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Consultorio operaba sin cédula y ofrecía procedimientos de alto riesgo

Reportes previos de este medio señalaron que Diana Alejandra Palafox Romero no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas (RNP) y el consultorio carecía de permisos sanitarios.

El catálogo de Detox incluía liposucciones, estrechamiento vaginal, implantes hormonales llamados “chips sexuales”, endolifting facial y terapias con un producto denominado “ADN de salmón”, según documentó Diario CAMBIO a partir de las redes sociales del negocio antes de que fueran eliminadas.

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En esa plaza comercial está ubicada la clínica estética. Crédito: Google Maps

Tras conocerse la desaparición de Blanca Adriana, fue eliminado el contenido en Facebook, Instagram y TikTok, y borraron la ubicación del negocio en Google Maps.

El cuerpo de Blanca Adriana fue hallado el 21 de mayo en una zanja de la Colonia Santiago, en Atltzayanca, Tlaxcala. La identificación la confirmó el INCIFO mediante pruebas periciales, entre ellas un tatuaje en forma de beso en la nuca.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala abrió carpeta por feminicidio, mientras que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Puebla.