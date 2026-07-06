México

Arrestan a seis por interceptar un camión de carga, secuestrar a sus ocupantes y robar la carga en Edomex

Tres de los imputados descendieron armados y sometieron al conductor

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Un vehículo gris cerró el paso a la unidad en la colonia Santa María Guadalupe; tres de los imputados descendieron armados y sometieron al conductor. Crédito: FGJEM
Un vehículo gris cerró el paso a la unidad en la colonia Santa María Guadalupe; tres de los imputados descendieron armados y sometieron al conductor. Crédito: FGJEM

Seis hombres fueron detenidos en el Estado de México por el delito de secuestro exprés de dos personas a bordo de un camión de carga con paquetería, en un operativo realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó órdenes de aprehensión contra seis hombres señalados por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo. Los detenidos fueron identificados como Gerardo “N”, Víctor Manuel “N”, José de Jesús “N”, Jesús “N”, César Alan “N” y Jesús Eleazar “N”.

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El caso tiene origen en los hechos del 4 de mayo de 2026, cuando dos personas, un hombre y una mujer, fueron privadas de su libertad mientras conducían un camión de carga por calles del municipio de Cuautitlán Izcalli. Según informó la FGJEM, la unidad transportaba paquetería en una caja seca color blanco.

Cómo ocurrió el ataque en Cuautitlán Izcalli

Las víctimas circulaban por la colonia Santa María Guadalupe cuando un vehículo color gris les cerró el paso, de acuerdo con la Fiscalía, de ese automóvil descendieron Jesús Eleazar “N”, José de Jesús “N” y César Alan “N”. Los tres se aproximaron al conductor del camión portando un arma de fuego y lo amenazaron para obligarlo a detener la marcha.

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Tres individuos encapuchados con pistolas se aproximan a una camioneta blanca de paquetería, mientras un coche sedán gris detiene su marcha en una calle urbana.
Los tres se aproximaron al conductor del camión portando un arma de fuego y lo amenazaron para obligarlo a detener la marcha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez inmovilizado el vehículo, José de Jesús “N” y César Alan “N” abordaron el camión de carga. Trasladaron a las dos víctimas hacia la parte trasera del vehículo gris, que era conducido por Gerardo “N” y en el que también se encontraba Víctor Manuel “N”.

Robo de mercancía y abandono de las víctimas

Dentro del vehículo gris, los seis imputados despojaron a las víctimas de sus pertenencias y tras el robo, los sujetos amenazaron nuevamente a los afectados antes de abandonarlos en calles del mismo municipio de Cuautitlán Izcalli. Los detenidos huyeron del lugar con la mercancía y con el camión de carga sustraído, de acuerdo con el comunicado institucional.

La investigación que llevó a las detenciones

Al tomar conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público adscrito al caso inició las averiguaciones correspondientes.

Un hombre esposado, visto de espaldas, es flanqueado por dos policías penitenciarios que lo guían hacia una celda con rejas, litera e inodoro.
Al tomar conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público adscrito al caso inició las averiguaciones correspondientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de esas diligencias, la FGJEM logró identificar a los seis probables responsables y con los elementos reunidos, el representante social solicitó ante un juez las órdenes de aprehensión, mismas que el órgano jurisdiccional concedió por el delito de secuestro exprés con fines de robo.

La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro define el secuestro exprés como la privación de la libertad de una persona para ejecutar los delitos de robo o extorsión. La pena establecida en esa ley va de 20 a 40 años de prisión, con independencia de las sanciones adicionales que correspondan por otros delitos derivados de la conducta.

Seis detenidos quedan a disposición del juez

Con las órdenes judiciales en mano, elementos de la FGJEM ejecutaron los mandatos y procedieron a la detención de los seis hombres.

Una vez aprehendidos, Gerardo “N”, Víctor Manuel “N”, José de Jesús “N”, Jesús “N”, César Alan “N” y Jesús Eleazar “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona correspondiente. Ahí quedaron a disposición de un órgano judicial, que será el encargado de determinar su situación legal conforme avancen las diligencias del proceso, según informó la FGJEM.

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