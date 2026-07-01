Secuestro exprés a una panificadora termina con 50 años de cárcel en el Estado de México

La Fiscalía acreditó cómo los cuatro sentenciados escalaron el crimen hasta las instalaciones de la panificadora donde laboraban las víctimas. Créditos: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró que un juez condenara a 50 años de prisión a cuatro personas por el secuestro exprés de trabajadores de una empresa panificadora en el municipio de La Paz, en un caso que se remonta a noviembre de 2020.

Los sentenciados son Faustino Martínez Rosas, Javier Francisco Rodríguez Cadena, Luis Carlos Cruz Guzmán y Jazmín Paulina Cruz Silva. El órgano jurisdiccional también decretó la suspensión de sus derechos civiles y políticos como parte de la condena.

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Cómo ocurrió el secuestro

En noviembre de 2020, las víctimas, todos empleados repartidores de una panificadora, circulaban a bordo de una unidad propiedad de la empresa cuando fueron interceptados por los ahora sentenciados.

Bajo amenazas, los trabajadores fueron obligados a ceder el control del vehículo. Los cuatro imputados comenzaron a circular sin rumbo fijo durante varias horas, mientras exigían dinero a sus víctimas, quienes permanecían sometidas en el interior de la unidad.

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El secuestro exprés está definido en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro como la privación de la libertad de una persona para ejecutar los delitos de robo o extorsión, con independencia de las demás sanciones que correspondan por otros delitos derivados de esa conducta.

La irrupción a la empresa panificadora

Al no obtener resultado de las víctimas, los imputados cambiaron de estrategia. Con los trabajadores aún sometidos a bordo de la misma unidad, se dirigieron hacia las instalaciones de la empresa panificadora donde laboraban.

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Bajo amenazas, los trabajadores fueron obligados a ceder el control del vehículo. Los cuatro imputados comenzaron a circular sin rumbo fijo durante varias horas, mientras exigían dinero a sus víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuatro lograron ingresar al inmueble y someter a los guardias de seguridad. Una vez que los neutralizaron, los obligaron a abrir las cajas de seguridad donde se resguardaba dinero en efectivo, según informó la FGJEM en su comunicado oficial.

La alarma que detuvo el golpe

Fue un empleado del lugar quien cambió el curso de los hechos. En medio de la irrupción, uno de los trabajadores logró activar la alarma del inmueble, lo que alertó a la policía municipal de La Paz.

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Al llegar al lugar, los agentes lograron la detención de los cuatro sujetos en el sitio y las víctimas fueron rescatadas, de acuerdo con la información proporcionada por la fiscalía.

El proceso judicial y la condena

Tras su captura, Martínez Rosas, Rodríguez Cadena, Cruz Guzmán y Cruz Silva fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde quedaron a disposición del juez competente. La FGJEM acreditó ante el órgano jurisdiccional la participación de los cuatro imputados en el delito de secuestro exprés en agravio de los empleados de la panificadora.

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Tras su captura, Martínez Rosas, Rodríguez Cadena, Cruz Guzmán y Cruz Silva fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juez determinó la responsabilidad penal de cada uno y dictó una pena de 50 años de prisión para los cuatro. La resolución incluyó además la suspensión de sus derechos civiles y políticos, conforme a lo establecido por la legislación aplicable.

La Paz, municipio en el oriente del Estado de México

Los hechos ocurrieron en el municipio de La Paz, ubicado en la porción oriental del Estado de México, que limita al poniente con la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México y forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

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