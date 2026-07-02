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Pasaporte mexicano permite subir documentos digitales antes de la cita presencial en la SRE

El nuevo esquema recorta procesos, baja requisitos y permite corregir fallas en línea antes de elegir horario y módulo para completar la gestión presencial

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Una persona sentada frente a un portátil con un formulario de solicitud de visa, escribiendo en un cuaderno. Hay un pasaporte y documentos en el escritorio.
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), anunció la medida durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el 18 de junio. La describió como “la simplificación más grande que ha habido en el país”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasaporte mexicano ahora permite cargar documentos digitalmente antes de la cita presencial en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), un cambio que reduce a la mitad el tiempo del trámite y elimina las visitas innecesarias por papeles faltantes o con errores.

El sistema opera a través del portal gob.mx/pasaporte. El usuario sube su documentación, aguarda la validación en línea y, una vez aprobada, elige fecha, hora y oficina para su única visita presencial. Cuando llega, sus documentos ya están revisados.

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José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), anunció la medida durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el 18 de junio.“Es el esfuerzo de simplificación más grande en la historia de México”, afirmó.

Menos pasos, menos requisitos

El trámite del pasaporte pasó de 21 a 5 procesos, y los requisitos se redujeron de 6 a 3. El tiempo de resolución bajó un promedio del 50%.

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Peña Merino precisó que los requisitos del gobierno federal cayeron de seis a un promedio de dos por trámite en el conjunto de la estrategia de digitalización. El portal gob.mx/pasaporte acumula ya casi 5 millones de usuarios.

Con este filtro previo, el solicitante llega a la ventanilla con la documentación ya aprobada, lo que elimina el riesgo de perder la cita por un acta de nacimiento con errores o un comprobante no aceptado. (Imagen ilustrativa Infobae)
Con este filtro previo, el solicitante llega a la ventanilla con la documentación ya aprobada, lo que elimina el riesgo de perder la cita por un acta de nacimiento con errores o un comprobante no aceptado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo tramitar el pasaporte con el nuevo sistema

El proceso funciona en cuatro pasos:

1. Ingresar a gob.mx/pasaporte

2. Subir los documentos requeridos de forma digital

3. Esperar la validación en línea; si hay errores, se corrigen antes de la cita

4. Elegir fecha, lugar y hora, y acudir una sola vez a la oficina de la SRE

Con este filtro previo, el solicitante llega a la ventanilla con la documentación ya aprobada, lo que elimina el riesgo de perder la cita por un acta de nacimiento con errores o un comprobante no aceptado.

Qué documentos pide la SRE

Oficial de inmigración mexicano revisa documentos de una turista sonriente con bufanda de México en un aeropuerto. Otros viajeros esperan en fila bajo señal del Mundial 2026
En renovaciones, basta con el pasaporte anterior en original. Si el documento es anterior a la generación electrónica con chip, es probable que se solicite también el acta de nacimiento para actualizar el expediente digital. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Para el trámite por primera vez, la SRE exige acta de nacimiento certificada, identificación oficial vigente —preferentemente la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE)— y CURP certificada con verificación del Registro Civil.

En renovaciones, basta con el pasaporte anterior en original. Si el documento es anterior a la generación electrónica con chip, es probable que se solicite también el acta de nacimiento para actualizar el expediente digital.

Beneficios para mexicanos en el extranjero

Los connacionales que viven fuera del país acceden a una versión aún más simplificada a través de miconsulado.sre.gob.mx. En ese portal, los trámites consulares pasaron de 72 a 37, y los requisitos de 6 a 2.

La plataforma concentra todos los trámites que un mexicano en el extranjero puede necesitar, incluido el menaje de casa para quienes regresan a México. El sitio registra 5 millones de usuarios.

El programa detrás del cambio

La digitalización del pasaporte es parte del Programa de Simplificación de Trámites del gobierno federal. Hasta ahora se han eliminado 1,711 trámites y simplificado 3,497, con una meta de intervenir 4,500 antes de que termine 2026.

Otras medidas del programa incluyen la corrección de actas de nacimiento en línea a través de miregistrocivil.gob.mx, sin necesidad de acudir al lugar donde fue registrada la persona, y la Ventanilla Digital de Inversiones en inversiones.gob.mx, disponible ya en 18 entidades del país.

El portal único gob.mx ha sido visitado por 56 millones de mexicanos, con un promedio de 2 millones de accesos semanales. Su asistente virtual con inteligencia artificial acumula casi 2 millones de interacciones.

Costos, descuentos y canales para agendar la cita

Hombre sonriente muestra visa electrónica en celular. Detrás, ventana con bandera de México, Palacio de Bellas Artes y Ángel de la Independencia.
Los adultos mayores de 60 años, las personas con discapacidad comprobable y los trabajadores agrícolas temporales en Canadá tienen derecho a un descuento del 50% sobre el costo del trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago del pasaporte se realiza antes de la cita, exclusivamente en bancos autorizados, y el comprobante original debe presentarse el día del trámite. Las tarifas aproximadas para 2026 son:

3 años: $1,750 MXN

6 años: $2,390 MXN

10 años: $4,120 MXN (disponible solo para mayores de 18 años)

Los adultos mayores de 60 años, las personas con discapacidad comprobable y los trabajadores agrícolas temporales en Canadá tienen derecho a un descuento del 50% sobre el costo del trámite.

Para agendar la cita, la SRE ofrece tres canales: el portal citas.sre.gob.mx, WhatsApp a través del número oficial verificado de la dependencia, y llamada telefónica al 55 893 24827. En temporada alta —vacaciones de verano o diciembre— las líneas telefónicas suelen saturarse.

Los menores de edad deben acudir acompañados de ambos padres con identificaciones vigentes. Si uno de los progenitores no puede asistir, es necesario presentar el formato OP-7, tramitado ante notario o en otra oficina de la SRE.

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