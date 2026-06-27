En el marco del mes del orgullo, Agencia de Transformación Digital facilita trámites para la comunidad LGBTTTIQ+ residentes en el extranjero

La dependencia ha eliminado a la fecha mil 738 trámites y reducido 66% de los requisitos en sus servicios, con el propósito de garantizar que los procesos que afectan directamente a personas trans y a parejas del mismo sexo sean accesibles, expeditos y estén al alcance de quienes residen fuera del territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones impulsa, en el marco del Mes del Orgullo, una reducción sostenida de la carga burocrática dirigida a la comunidad LGBTTTIQ+: desde la simplificación del reconocimiento de identidad de género hasta el registro de matrimonios entre personas del mismo sexo en consulados mexicanos en el exterior.

La dependencia ha eliminado a la fecha mil 738 trámites y reducido 66% de los requisitos en sus servicios, con el propósito de garantizar que los procesos que afectan directamente a personas trans y a parejas del mismo sexo sean accesibles, expeditos y estén al alcance de quienes residen fuera del territorio nacional.

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México elimina barreras burocráticas para que connacionales en el exterior modifiquen su identidad de género y registren matrimonios entre personas del mismo sexo desde cualquier consulado, sin necesidad de viajar al país.

La ATDT y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunciaron el 24 de junio la simplificación de dos trámites del registro civil consular dirigidos a la comunidad LGBTTTIQ+. La medida se publicó en el marco del Día Internacional del Orgullo y busca garantizar el acceso a derechos fundamentales fuera del territorio nacional.

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Dos requisitos para cambiar el acta de nacimiento desde el consulado

La simplificación protege tanto la economía como la seguridad jurídica de quienes residen en el exterior, al eliminar la obligación de costear un viaje al país solo para rectificar sus documentos de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modificar la identidad de género en el acta de nacimiento primigenia ahora exige únicamente dos documentos: una copia certificada del acta original y una identificación oficial vigente con fotografía, cuyos datos deben coincidir con los del primer registro.

El trámite puede realizarse en cualquier consulado mexicano en el mundo y tiene un plazo de respuesta de 15 días naturales. Con ello, las personas interesadas podrán acceder a otros documentos migratorios, consulares, legales y laborales sin desplazarse a México.

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La simplificación protege tanto la economía como la seguridad jurídica de quienes residen en el exterior, al eliminar la obligación de costear un viaje al país solo para rectificar sus documentos de identidad.

Matrimonio igualitario: de seis a cinco requisitos en representaciones consulares

El registro de matrimonio entre personas mexicanas del mismo sexo ante cualquier representación de México en el exterior pasó de seis a cinco requisitos.

Quienes deseen formalizar su unión deben presentar: formato de solicitud, copia certificada del registro civil de ambas personas, identificación oficial vigente en original, el convenio del régimen matrimonial sobre bienes presentes y futuros, y el pago de derechos correspondiente. El tiempo de respuesta es también de 15 días naturales.

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La medida, parte de una agenda más amplia de simplificación

Desde su creación, la ATDT ha eliminado mil 738 trámites burocráticos y logrado una reducción del 66% en los requisitos de sus servicios.

La dependencia señaló que la reducción de exigencias en los servicios de registro civil consular materializa los principios de certeza jurídica e inclusión, con el objetivo de hacer accesibles y expeditos los procesos de reconocimiento de identidad de género y matrimonio para la comunidad mexicana en el exterior.

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El anuncio llega en la semana central del Orgullo en México

Este 2025 en la Ciudad de México se llevará a cabo la Marcha del Día Internacional de la Visibilidad Trans. Crédito: Cuartoscuro

La medida se publicó tres días antes de la 48ª edición de la Marcha del Orgullo de la Ciudad de México, que se celebra este 27 de junio bajo el lema “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. Igualdad, paz y solidaridad”.

La movilización capitalina es una de las más grandes de América Latina y parte desde el Paseo de la Reforma. A lo largo de junio, marchas similares se realizaron en Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Aguascalientes y otros estados de la república.

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Cómo modificar la identidad de género en el acta de nacimiento desde el consulado

El trámite puede iniciarse en cualquier consulado mexicano en el mundo. Solo se requieren dos documentos:

Copia certificada del acta de nacimiento primigenia

Identificación oficial vigente con fotografía, cuyos datos deben coincidir con los asentados en el acta del primer registro

Una vez presentada la documentación, el consulado procesa la solicitud en un plazo de 15 días naturales. El acta modificada permite gestionar otros documentos migratorios, consulares, legales y laborales sin necesidad de viajar a territorio mexicano.

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Cómo registrar un matrimonio entre personas del mismo sexo ante una representación consular

El registro puede realizarse ante cualquier representación de México en el exterior. Los documentos necesarios son cinco:

Formato de solicitud

Copia certificada del registro civil de ambas personas

Identificación oficial vigente en original de cada solicitante

Convenio del régimen matrimonial respecto a los bienes presentes y los que se adquieran durante el matrimonio

Pago de derechos correspondiente

El tiempo de respuesta es también de 15 días naturales.