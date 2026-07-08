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Llave MX alcanza 28 millones de cuentas y se consolida como el sistema de identidad digital más usado en México

Durante el registro de la Beca Rita Cetina sumó casi 3 millones de nuevos usuarios en una sola semana

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Manos de una persona sostienen un teléfono inteligente con la pantalla mostrando el sitio web oficial Llave MX del gobierno de México.
De acuerdo con el organismo, hasta la fecha se han registrado 28 millones 48 mil 244 cuentas, una cifra que refleja la creciente adopción de herramientas digitales para interactuar con el Gobierno de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que Llave MX superó los 28 millones de cuentas creadas, consolidándose como el sistema de autenticación digital más utilizado del país desde su lanzamiento en 2024.

La plataforma busca simplificar el acceso a los servicios públicos mediante una sola identidad digital para realizar trámites en línea de forma segura y sin intermediarios.

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De acuerdo con el organismo, hasta la fecha se han registrado 28 millones 48 mil 244 cuentas, una cifra que refleja la creciente adopción de herramientas digitales para interactuar con el Gobierno de México. La infraestructura fue desarrollada por la Fábrica de Software de la ATDT y está diseñada para reducir la burocracia, evitar registros repetidos y facilitar la atención ciudadana.

¿Qué es Llave MX y para qué sirve?

Llave MX es una plataforma de identidad digital que permite a los ciudadanos acceder a múltiples sitios y servicios gubernamentales utilizando una sola cuenta vinculada a la Clave Única de Registro de Población (CURP) y un medio de contacto personal.

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Con este sistema, los usuarios pueden:

  • Realizar trámites en línea sin crear nuevas cuentas para cada dependencia.
  • Solicitar servicios y programas sociales.
  • Consultar el estatus de sus trámites.
  • Obtener documentos oficiales desde una sola plataforma.
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Según la ATDT, el sistema fue diseñado para que cualquier persona pueda utilizarlo sin necesidad de contar con conocimientos especializados en informática ni descargar aplicaciones adicionales, lo que facilita el acceso a los servicios públicos digitales desde cualquier lugar del país.

La Beca Rita Cetina impulsó el crecimiento de la plataforma

Uno de los momentos de mayor crecimiento de Llave MX ocurrió durante el proceso de registro para la Beca Rita Cetina, cuando se crearon 2.96 millones de cuentas en apenas una semana.

La agencia destacó que este incremento demuestra el potencial de la tecnología para agilizar la inscripción a programas gubernamentales de gran alcance y facilitar el acceso a apoyos sociales, especialmente en procesos con alta demanda.

Además de reducir tiempos de espera y traslados, la plataforma busca garantizar el derecho a una identidad digital que permita a la ciudadanía realizar gestiones oficiales de manera sencilla y segura.

La mayoría de los usuarios accede desde su teléfono celular

La información presentada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones muestra que los dispositivos móviles son el principal medio para utilizar Llave MX.

Las estadísticas hasta junio de 2026 indican que:

  • 72.70% de los accesos se realizan desde teléfonos celulares.
  • 27.95% provienen de computadoras de escritorio.
  • 0.73% corresponde a tabletas electrónicas.

Actualmente, la plataforma ya está integrada con 242 sistemas gubernamentales, de los cuales 204 pertenecen al ámbito federal, 30 al estatal y ocho al municipal.

Entre los servicios con mayor número de accesos destacan:

  • Plataforma Nacional del Registro Civil, con 22.91% de los inicios de sesión.
  • Los propios trámites de Llave MX, con 19.72%.
  • Expediente MX, con 7.46%.
  • El sistema de citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con 6.89%.

Estado de México lidera el número de cuentas registradas

La ATDT también informó que Llave MX ya se utiliza en todo el territorio nacional e incluso por mexicanos que residen en el extranjero.

Las entidades con mayor número de cuentas son:

  • Estado de México: 4.07 millones de registros (14.98% del total).
  • Ciudad de México: 2.16 millones de usuarios.
  • Jalisco: 1.75 millones de cuentas creadas.

Asimismo, la dependencia reportó actividad de usuarios fuera del país, principalmente en Estados Unidos, donde se contabilizan 4.5 millones de connacionales que utilizan la plataforma, además de registros desde otros países como Alemania.

¿Por qué el Gobierno impulsa la identidad digital?

La digitalización de los servicios públicos forma parte de la estrategia del Gobierno de México para modernizar la atención ciudadana y reducir los procesos burocráticos.

Mediante una identidad digital única, los ciudadanos pueden acceder con mayor facilidad a diferentes dependencias, evitando duplicar registros y simplificando la realización de trámites oficiales. Además, la interoperabilidad entre instituciones permite compartir información de forma más eficiente, siempre bajo mecanismos de autenticación y seguridad.

Con 28 millones de cuentas activas y más de 240 sistemas integrados, Llave MX se perfila como una de las principales herramientas para impulsar la transformación digital de la administración pública, con el objetivo de ofrecer servicios más accesibles, ágiles y seguros para la población.

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