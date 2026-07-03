¿Qué es VUCEM?: la nueva ventanilla única de comercio exterior que reemplaza al SAT para trámites aduanales

La VUTCE es el único punto de entrada digital para que empresas, agentes aduanales y operadores logísticos presenten ante las autoridades la información y documentación requerida para importar o exportar bienes desde México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior (VUTCE) es la nueva plataforma digital del gobierno federal mexicano que centraliza más de 130 trámites de importación y exportación en un solo punto de entrada. Su creación, formalizada mediante decreto el 4 de mayo de 2026, transfirió la administración del sistema del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

La VUTCE es el único punto de entrada digital para que empresas, agentes aduanales y operadores logísticos presenten ante las autoridades la información y documentación requerida para importar o exportar bienes desde México.

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En un solo trámite electrónico, la plataforma coordina la validación de documentos, la autorización de permisos y la consulta de regulaciones no arancelarias de 10 dependencias: SAT, Secretaría de Economía (SE), SADER, SEMARNAT, SEDENA, Salud, SENER, PROFEPA, INBA e INAH, además de dos organismos reguladores.

El decreto que transfirió el control a la ATDT

La integración tecnológica y la modernización de aduanas en el AIFA permiten disminuir tiempos de tránsito y optimizan el comercio exterior mexicano. Crédito: Secretaría de Relaciones Exteriores

El decreto del 4 de mayo habilita la VUTCE como sucesora operativa de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (VUCEM), plataforma creada en 2011 y administrada durante 15 años por el SAT. La nueva ventanilla entró en vigor el 5 de mayo de 2026 y se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, dentro de su Eje Transversal 2 de “Innovación Pública para el Desarrollo Tecnológico Nacional”.

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El texto del decreto establece la VUTCE como el único medio oficial para que la SE, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) reciban, gestionen y resuelvan los trámites a su cargo. La VUCEM no desaparece de inmediato: continúa operando como infraestructura tecnológica durante el período de transición, hasta que su transferencia del SAT a la ATDT se complete en los plazos que ambas autoridades determinen.

El decreto también crea el Expediente Único de Comercio Exterior (EUCE), un repositorio digital interoperable que reúne los documentos de cada persona física o moral para que las autoridades los consulten sin exigir los mismos archivos más de una vez. Si la SE ya cuenta con un documento en el expediente electrónico, el SAT no puede solicitarlo nuevamente.

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La ATDT asume facultades amplias: emitir lineamientos de operación, supervisar que los trámites se resuelvan en los plazos legales, coordinar la interoperabilidad de sistemas entre dependencias, gestionar bajas o suspensiones de padrones de importación y exportación, y brindar asesoría a los usuarios durante todo el ciclo del trámite.

Cómo funciona la plataforma

El decreto también crea el Expediente Único de Comercio Exterior (EUCE), un repositorio digital interoperable que reúne los documentos de cada persona física o moral para que las autoridades los consulten sin exigir los mismos archivos más de una vez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flujo comienza cuando el usuario ingresa al sistema con su certificado de e.firma vigente y carga la documentación según el tipo de operación. El sistema valida automáticamente los datos contra diversas bases de datos gubernamentales mediante intercambio electrónico de datos.

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Una vez validada la información, la VUTCE se conecta con el Sistema de Operación Integral Aduanera (SOIA) y el Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI) para continuar el proceso. Esos sistemas interconectados permiten el seguimiento en tiempo real de cada trámite, desde la clasificación arancelaria inicial hasta la liberación final de la mercancía en la aduana.

Para operar en la plataforma, la persona interesada debe estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Las notificaciones electrónicas tienen plena validez jurídica: se consideran legalmente realizadas al generarse el acuse de recibo electrónico y surten efectos el día hábil siguiente a aquel en que estén disponibles en la ventanilla.

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Trámites y obligaciones vigentes en 2026

Los camiones esperan en una larga cola para el control aduanero fronterizo para cruzar hacia EEUU en el Puente de Comercio Mundial en Nuevo Laredo, México, 30 de junio de 2020. REUTERS / Daniel Becerril/ Foto de archivo

La VUTCE es el canal obligatorio para solicitudes de permisos previos de importación y exportación, certificados de origen, manifiestos electrónicos y declaraciones ante la SADER. Toda persona física o moral que realice operaciones de comercio exterior en México está obligada a utilizarla.

A partir del 31 de julio de 2026, se suma una nueva obligación: la Manifestación de Valor Electrónica (MVE), derivada de la Regla 1.5.1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior y del artículo 59 de la Ley Aduanera. Mediante ese formato, el importador declara factura por factura cómo determinó el valor en aduana de sus mercancías y con qué documentos lo respalda.

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La declaración exige conciliar facturas, documentos de transporte, certificados de origen y comprobantes de valor. La normativa establece que la responsabilidad sobre la veracidad de los datos recae directamente en el importador: una inconsistencia entre documentos puede derivar en demoras en el despacho o en sanciones.

Transición tecnológica y obligaciones para los usuarios

En materia de obligaciones, los usuarios deben proporcionar información completa, legible, veraz y actualizada; mantener activos los mecanismos de notificación que disponga la plataforma, y responder por los actos de sus representantes legales y terceros autorizados.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La transferencia de la VUCEM del SAT a la ATDT se realizará en los plazos que ambas autoridades determinen, conforme al Artículo Tercero Transitorio del decreto. La ATDT contó con un plazo no mayor a 15 días hábiles desde la entrada en vigor para habilitar la VUTCE para la recepción de trámites.

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Los trámites iniciados antes de la entrada en vigor del decreto —permisos previos de importación, certificados de origen, programas IMMEX u otros— migran al nuevo entorno tecnológico, pero se resuelven bajo el marco normativo vigente al momento de su presentación original. No se pierden ni se reinician.

En materia de obligaciones, los usuarios deben proporcionar información completa, legible, veraz y actualizada; mantener activos los mecanismos de notificación que disponga la plataforma, y responder por los actos de sus representantes legales y terceros autorizados. La ATDT implementará protocolos de ciberseguridad y monitoreo continuo para proteger la integridad y confidencialidad de la información.

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