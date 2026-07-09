Ximena Herrera es la tercera habitante confirmada para La Casa de los Famosos México 4: “Sin máscaras”

Ximena Herrera está confirmada para LCDLFM (ig/ximenaherrera7)

La producción anunció este miércoles 9 de julio a Ximena Herrera como la tercera participante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, a través de una transmisión en las redes sociales del programa y en los canales de televisión. La actriz, modelo y cantante boliviana se suma a Ernesto Laguardia y Karina Torres en la lista oficial de habitantes confirmados para el reality que arranca el domingo 26 de julio.

El premio de la temporada asciende a 4 millones de pesos para quien logre la victoria. La producción ha anunciado que serán 16 las figuras del espectáculo que competirán en la casa.

PUBLICIDAD

“Soy muy transparente y eso me va a ayudar en los posicionamientos. Sin máscaras”, fue lo que dijo al ser confirmada.

“El tiempo ha cambiado, la manera de comunicarte con el público es diferente. El público pide esta conexión con sus artistas. ¿Por qué me voy a privar de una oportunidad así? “, argumentó cuando le preguntaron por qué acepto entrar al reality show.

PUBLICIDAD

Galilea Montijo reveló la confirmación en redes y televisión

Ximena Herrera es la tercera confirmada para LCDLFM (Infobae)

El anuncio se realizó en una transmisión simultánea por las plataformas digitales del programa y en los canales de televisión. La confirmación pone fin a horas de especulaciones generadas por las pistas que la producción había difundido en sus redes sociales oficiales.

El material promocional incluía imágenes filmadas en el mirador Killi Killi, en La Paz, con la montaña Illimani al fondo, vestimenta tradicional boliviana y una taza con la inscripción “Mate O’Connor”.

PUBLICIDAD

Un Emmy y telenovelas mexicanas en su trayectoria

Ximena Herrera es conocida por su trabajo en diversas telenovelas.

Ximena Herrera nació el 5 de octubre en La Paz, Bolivia. Su carrera en México abarca telenovelas como Infames, El señor de los cielos, La madrastra y Corazones al límite. En 2022 recibió un Emmy por su participación en la serie Buscando a Frida.

La actriz suma 982,000 seguidores en redes sociales. La producción espera que esa cifra crezca con el avance de la temporada.

Los otros dos habitantes confirmados

El presentador Ernesto Laguardia posa sonriente junto al logo del programa La Casa de los Famosos México, sobre un fondo de luces de neón azules y rosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ernesto Laguardia, actor y conductor, fue el primero en ser anunciado. Describió su participación como un “experimento social” y una evolución para la televisión. La segunda confirmada fue Karina Torres, conocida como “La Licenciada” e integrante del colectivo Las Perdidas.

PUBLICIDAD

La producción utilizó pistas similares para revelar a Torres: la bandera de la comunidad trans y objetos relacionados con un salón de belleza.

El estreno, programado para el 26 de julio

Karina Torres posa con el logo de "La Casa de los Famosos México" al ser confirmada como participante de la cuarta temporada. (Infobae México Especial)

La Casa de los Famosos México 4 estrena el domingo 26 de julio a las 8:30 p.m. por el canal Las Estrellas, con transmisión continua en la plataforma ViX. Las galas principales estarán conducidas por Galilea Montijo, acompañada por Odalys Ramírez y Diego de Erice. Wendy Guevara y Ricardo Margaleff estarán al frente de las pregalas y posgalas.

PUBLICIDAD

La producción mantiene el formato de revelaciones paulatinas: faltan por confirmar 13 habitantes antes del estreno.