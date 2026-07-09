Lluvias inundan la Cámara de Diputados y reavivan problemas de drenaje en San Lázaro

Lluvias intensas provocan inundaciones en San Lázaro y activan labores de emergencia para retirar el agua.

Las intensas lluvias registradas la tarde del martes en la Ciudad de México dejaron afectaciones en distintos puntos de la capital, incluido el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde el agua ingresó al estacionamiento subterráneo, oficinas, elevadores y bodegas del recinto legislativo.

La acumulación de agua obligó al personal de mantenimiento y trabajadores de la Cámara de Diputados a desplegar un operativo para retirar el líquido con escobas, jaladores y equipos de bombeo, además de liberar los accesos al estacionamiento del basamento que quedaron parcialmente bloqueados.

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Las imágenes de las inundaciones se difundieron rápidamente en redes sociales, mostrando los trabajos realizados para contener la emergencia y evitar mayores afectaciones a las instalaciones y a los vehículos que permanecían en el inmueble.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron personas lesionadas y señalaron que la situación fue controlada tras varias horas de labores.

(Redes Sociales)

¿Por qué se inundó el Palacio Legislativo de San Lázaro?

La Secretaría General de la Cámara de Diputados explicó que las lluvias extraordinarias, combinadas con las condiciones de la infraestructura hidráulica de la zona, provocaron el retorno del agua por las rampas de acceso y el brote desde las coladeras.

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De acuerdo con la dependencia, el problema se origina por el desnivel existente entre el recinto legislativo y la red principal de drenaje ubicada en las avenidas Congreso de la Unión, Eduardo Molina y Emiliano Zapata. Cuando se presentan precipitaciones de gran intensidad, el sistema de desagüe resulta insuficiente y el agua regresa hacia el interior del edificio.

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La Cámara de Diputados explicó que la intensidad de las lluvias y las condiciones del drenaje provocaron el ingreso de agua al recinto. Foto: Maps

Las autoridades indicaron que esta condición ha generado incidentes similares en ocasiones anteriores, principalmente durante temporadas de lluvias intensas.

Afectaciones de las lluvias en la Ciudad de México

Además de los daños registrados en la Cámara de Diputados, la tormenta ocasionó complicaciones en distintos puntos de la capital.

Principales afectaciones:

Inundación del estacionamiento subterráneo, oficinas, elevadores y bodegas del Palacio Legislativo.

Bloqueo parcial de accesos al basamento de San Lázaro.

Encharcamientos en el bajo puente de Avenida Chapultepec, a la altura de Florencia.

Retrasos viales en Viaducto Miguel Alemán, cerca de Avenida Cuauhtémoc.

Acumulación de agua sobre Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente Bucareli.

Encharcamientos en Anillo Periférico, a la altura de Avenida Insurgentes.

Afectaciones en Circuito Interior, cerca de Avenida Oceanía.

Activación de operativos de limpieza y desazolve para reducir los niveles de agua.

San Lázaro ha registrado varias inundaciones en los últimos años

El episodio ocurrido este 8 de julio de 2026 no es un hecho aislado. El Palacio Legislativo ha enfrentado diversas inundaciones durante los últimos años debido a las condiciones del sistema de drenaje que rodea al inmueble.

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Personal de la Cámara de Diputados realiza trabajos de limpieza tras inundaciones en estacionamientos y áreas internas del recinto. EFE/José Méndez

Entre los casos más recientes se encuentra el registrado el 15 de junio de este mismo año, cuando una fuerte tormenta provocó la acumulación de aproximadamente 45 centímetros de agua en las rampas del estacionamiento subterráneo.

También existen antecedentes documentados en 2022 y 2025, cuando se reportaron filtraciones y encharcamientos en sótanos, bodegas y áreas operativas del recinto legislativo.

Las autoridades han reiterado que estas afectaciones están relacionadas con la capacidad del drenaje externo y no únicamente con la infraestructura interna del edificio.

Protección Civil mantiene alerta por fuertes lluvias en la capital

Mientras se desarrollaban las labores de limpieza en San Lázaro, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantuvo activa una triple alerta por lluvias para diversas alcaldías de la Ciudad de México.

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Protección Civil mantiene vigilancia ante lluvias intensas y posibles inundaciones en la CDMX.

Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de inundaciones, caída de árboles y afectaciones a la movilidad, principalmente en Álvaro Obregón, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, donde se pronosticaban las precipitaciones más intensas.

Asimismo, recomendaron a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales, evitar transitar por zonas con acumulación de agua y atender las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

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Por otra parte, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la estación San Lázaro continuó operando con normalidad una vez que disminuyeron los encharcamientos en el exterior, gracias a los trabajos de limpieza y desazolve realizados por personal especializado.