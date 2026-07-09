Lluvias provocan cierre de la Línea 5 del Metro CDMX: qué estaciones están fuera de servicio

Lluvias provocan cierre de la Línea 5 del Metro CDMX (Crédito: Cuartoscuro.com)

Las fuertes lluvias de la noche de este miércoles 8 de julio causaron afectaciones viales, la operación del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) también se vio afectado. Cerca de las 21:00 horas el Metro CDMX informó sobre la suspensión del servicio en la Línea 5. A través de los canales oficiales de la red del Metro dieron a conocer las modificaciones en la operación de la ruta que va de Politécnico a Pantitlán.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, informó sobre un esquema provisional por las fuertes lluvias en la zona: “Implementamos servicio provisional en la Línea 5, de Politécnico a La Raza y de Oceanía a Pantitlán”. Esto obligó a que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que trabaja en las estaciones evacuara a los pasajeros por el cierre de estaciones.

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El director del STC Metro, Adrián Rubalcava, precisó en su cuenta de X que de forma temporal quedaron sin servicio cinco estaciones de la Línea 5, los trenes operan en dos tramos: Politécnico - La Raza y de Oceanía - Pantitlán. Según explicó, la medida se adoptó para “garantizar la seguridad en la operación” mientras persisten las afectaciones derivadas de las precipitaciones.

Lluvias provocan cierre de estaciones en la Línea 5 (X/ @MetroCDMX)

Cómo opera la Línea 5 y qué alternativas hay

En su mensaje, Adrián Rubalcava indicó que los usuarios pueden usar como alternativa las Líneas 4 y 6. También señaló que se coordinó apoyo con unidades de RTP para cubrir el tramo que permanece sin servicio. En redes sociales, la Red de Transporte de Pasajeros indicó lo siguiente: “La RTP brindará servicio de apoyo en la Línea 5 del @MetroCDMX, en el tramo de La Raza a Oceanía y viceversa”

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El funcionario agregó que personal del Metro CDMX trabaja para restablecer la operación en toda la línea “en cuanto las condiciones lo permitan”. Hasta ese momento, pidió a los pasajeros mantenerse atentos a los canales oficiales del sistema para seguir las actualizaciones del servicio.

Estas son las estaciones cerradas de la Línea 5:

Misterios

Valle Gómez

Consulado

Eduardo Molina

Aragón

Lluvias provocan inundaciones en la Cámara de Diputados en San Lázaro, Línea 1 y B del Metro CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emite una alerta por lluvias fuertes de 50 a 70 mm en las alcaldías AOB, BJU y GAM. (X/ @SGIRPC_CDMX)

La tormenta de este miércoles, la Cámara de Diputados se inundó y volvió a exhibir un problema recurrente en el drenaje de la zona: el agua entró al estacionamiento subterráneo, oficinas, elevadores y bodegas del recinto legislativo, en un episodio que se suma a otros registrados en años recientes por el desnivel entre el inmueble y la red principal de desagüe.

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El antecedente más cercano ocurrió el 15 de junio de este mismo año, cuando una lluvia intensa dejó alrededor de 45 centímetros de agua en las rampas del estacionamiento subterráneo. También hay casos documentados en 2022 y 2025 con filtraciones y encharcamientos en sótanos, bodegas y áreas operativas.

La acumulación de agua obligó al personal de mantenimiento y a trabajadores de la Cámara de Diputados a desplegar un operativo con escobas, jaladores y equipos de bombeo. Las labores también buscaron liberar los accesos al estacionamiento del basamento, que quedaron parcialmente bloqueados.

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La tormenta no solo afectó a San Lázaro. El reporte incluido señala encharcamientos en el bajo puente de Avenida Chapultepec, a la altura de Florencia; retrasos viales en Viaducto Miguel Alemán, cerca de Avenida Cuauhtémoc; acumulación de agua en Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente Bucareli; además de afectaciones en Anillo Periférico, a la altura de Avenida Insurgentes, y en Circuito Interior, cerca de Avenida Oceanía. También la estación San Lázaro de la Línea 1 y B del Metro CDMX se vio afectada.