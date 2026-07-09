INAH realiza rescate arqueológico más importante de los últimos años: restauran juego de pelota en pleno Centro Histórico

Los restos arqueológicos aún continúan bajo investigación. (INAH)

El descubrimiento de realizó desde 2009 pero ha tomado años llevar a cabo el rescate y restauración del que es considerado uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la capital en décadas.

Y es que se trata de los yacimientos de lo que solía ser la cancha del Juego de Pelota de la antigua Tenochtitlán, del cual solo se tenían registros escritos y descripciones por parte de los conquistadores españoles, pero que fue destruido y sepultado bajo lo que hoy es el Centro Histórico de la Ciudad de México.

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Pero una remodelación particular lo sacó a flote. Apenas tuvieron que rascar 90 centímetros del suelo para que los restos de lo que un día fue una cancha ceremonial saltaran a la vista.

Al INAH le ha tomado años desenterrar ese vestigio sin causarle daños, y más difícil aún, respetando la construcción bajo la que yace, pero con un trabajo en conjunto de arqueólogos y especialistas en restauración imposible parece ser hoy una realidad.

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Si bien aún no se encuentra abierto al público se espera que muy pronto pueda estar a la vista de todos y estos días se permitirá el paso de visitantes por tiempo limitado, como parte de las actividades que forman parte del Mundial Social.

Sin duda una oportunidad única, ya que este gran descubrimiento aún continua en investigación por lo que tardará en estar abierto de forma total al público general.

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Reproducción basada en testimonios escritos sobre cómo lucía el antiguo juego de pelota del cual se han encontrado yacimientos en años recientes. (INAH)

El INAH<b> </b>abre de forma temporal Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl y a una sección del Juego de pelota de Tenochtitlan

Tras el descubrimiento, es la primera vez que el INAH abre de forma temporal recorridos guiados al Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl y a una pequeña sección del antiguo Juego de pelota de Tenochtitlan, dos espacios del recinto sagrado mexica que permanecen reservados para investigación arqueológica y que podrán visitarse hasta el 19 de julio de 2026 como parte de las actividades del Mundial Social.

Las visitas se realizan de martes a sábado en tres horarios: 9:30, 11:00 y 12:00 horas. Los grupos son de máximo 15 personas y el acceso está incluido en el boleto del Museo del Templo Mayor, con costo de 105 pesos para nacionales y extranjeros con residencia en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

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Según el INAH, los recorridos son con reservación previa y están a cargo del personal del área de Comunicación Educativa del museo. Después del 19 de julio de 2026, ambos espacios volverán a cerrar para que continúen los trabajos arqueológicos.

La dependencia explicó que la apertura busca acercar al público a las prácticas rituales mexicas y mostrar parte del patrimonio prehispánico a los miles de aficionados que viven en la CDMX o la visitan. Los dos puntos se localizan en la calle de República de Guatemala, en una zona que sigue en estudio.

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La secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza afirmó en un comunicado del INAH, que esta visita permite un acercamiento responsable y guiado por especialistas a espacios del antiguo recinto sagrado tenochca. También señaló que bajo la Ciudad de México “permanece viva una memoria arqueológica extraordinaria, que el INAH investiga, conserva y comparte para que más personas conozcan la profundidad histórica de nuestro país”.

Los dos espacios fueron excavados por el Programa de Arqueología Urbana del INAH, dirigido por el arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez. En los monumentos arqueológicos se observan por lo menos cinco momentos constructivos fechados entre 1440 y 1521.

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El Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl fue hallado en 2010 durante labores de salvamento arqueológico. Se trata de un basamento que todavía conserva restos de dos cuerpos arquitectónicos.

En el caso del Juego de pelota, conocido en náhuatl como Teotlachco, su costado exterior norte fue descubierto en 2014. Las investigaciones indican que llegó a medir aproximadamente 50 metros de longitud, con orientación de este a oeste y un ancho de 34 metros.

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Ese espacio contó con un patio alargado y dos patios cabezales que formaban una I. El titular del programa, Raúl Barrera Rodríguez, dijo que se trabaja para que esa sección pueda abrirse al público en el futuro, una vez que concluyan los procesos de investigación y conservación en los vestigios.

El museo se ubica en Seminario 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Su horario regular es de martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas.

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De acuerdo con el instituto, el acceso a estos recorridos especiales se integra a la entrada general del recinto. La apertura es temporal porque el área donde se encuentran los vestigios sigue destinada al trabajo de exploración arqueológica.

El costado norte del Juego de pelota, conocido en náhuatl como Teotlachco, fue descubierto en 2014. Foto Gerardo Peña, INAH (INAH)

Cómo era el juego de pelota de la antigua Tenochtitlán

El juego de pelota, conocido como ōllamaliztli en náhuatl, era una actividad central en la vida social, política y religiosa de la antigua Tenochtitlán y otras ciudades mesoamericanas.

Características principales

Cancha : Se jugaba en una cancha llamada tlachtli , de forma rectangular con extremos en forma de “I”. Tenía paredes laterales inclinadas o verticales donde estaban instalados aros de piedra.

Pelota : La pelota era de caucho sólido, pesada y podía causar lesiones.

Jugadores : Participaban dos equipos. El número de jugadores variaba, pero normalmente eran entre 2 y 7 por lado.

Reglas : El objetivo principal era mantener la pelota en movimiento usando caderas, glúteos, antebrazos y muslos, sin usar manos ni pies. En algunas variantes, había que pasar la pelota por un aro colocado en la pared.

Marcador : Obtener puntos dependía de las reglas locales, pero normalmente se anotaba cuando la pelota pasaba por el aro o salía de la cancha de cierta manera.

Vestimenta : Los jugadores usaban taparrabos, protectores de cadera y, a veces, tocados y otros adornos.

Elementos rituales: El juego tenía un sentido religioso. Podía simbolizar el movimiento de los astros y, en ocasiones, estaba asociado a rituales de sacrificio humano, especialmente en partidos ceremoniales.

(INAH)

Función social y religiosa

El juego representaba la lucha entre el día y la noche, la vida y la muerte.

Era un método para resolver disputas entre ciudades o grupos.

Algunos partidos tenían como fin la selección de prisioneros para sacrificios, aunque esto no ocurría en todos los encuentros.

Los gobernantes y nobles solían patrocinar y presenciar los partidos más importantes.

Importancia en Tenochtitlán

En Tenochtitlán, el tlachtli principal estaba cerca del Templo Mayor. Las crónicas dicen que los partidos convocaban a multitudes y eran parte de grandes festividades religiosas.