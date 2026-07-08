México

Mundial 2026 dejó más de 50 mil millones de pesos en derrama económica para México

La responsable de la coordinación del Mundial 2026 en México aseguró que la justa dejó una derrama económica superior a los 50 mil millones de pesos en las tres ciudades sede. Además, destacó que el encuentro entre México e Inglaterra fue visto por 60 millones de personas, convirtiéndose en el partido más visto del siglo XXI en el país

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Gabriela Cuevas informó que el Mundial 2026 dejó una derrama económica superior a los 50 mil millones de pesos en las tres ciudades sede de México. (Jovanni Pérez/Infobae)
Gabriela Cuevas informó que el Mundial 2026 dejó una derrama económica superior a los 50 mil millones de pesos en las tres ciudades sede de México. (Jovanni Pérez/Infobae)

El paso de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por México dejó una derrama económica superior a los 50 mil millones de pesos únicamente en las tres ciudades que fungieron como sedes del torneo: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, informó Gabriela Cuevas, responsable de la coordinación del Mundial 2026 en el país.

Durante un balance de los resultados obtenidos tras la realización del torneo, la funcionaria destacó que la organización del evento no sólo generó una importante proyección internacional para México, sino que también impulsó de manera significativa la actividad económica en sectores como el turismo, el comercio, la hotelería, los restaurantes, el transporte y los servicios.

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Cuevas señaló que el impacto económico fue resultado de una estrategia de preparación que comenzó varios años antes del arranque del campeonato.

“Esa emoción llegó también a nuestra economía. Tan sólo en las tres ciudades sede ha dejado una derrama económica de más de 50 mil millones de pesos. Y para que todo saliera bien, México se preparó como nunca”, afirmó.

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México vivió un Mundial con cifras históricas

Además del impacto económico, Gabriela Cuevas resaltó algunos de los indicadores que marcaron la participación de México como país anfitrión.

FIFA Fan Fest
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey concentraron los beneficios económicos generados por la Copa Mundial de la FIFA 2026. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Entre ellos destacó el encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, el cual se convirtió en el partido más visto del siglo XXI en territorio nacional, al registrar una audiencia cercana a 60 millones de espectadores.

La cifra refleja el enorme interés que despertó la Copa del Mundo entre los mexicanos, quienes siguieron tanto los encuentros disputados en los estadios como las transmisiones televisivas y digitales.

El Mundial 2026 representó una edición histórica al ser la primera con 48 selecciones participantes y al celebrarse de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá, consolidándose como el torneo más grande organizado por la FIFA.

En el caso mexicano, los partidos se desarrollaron en tres de las ciudades más importantes del país, las cuales recibieron a cientos de miles de aficionados nacionales y extranjeros durante varias semanas.

Preparación sin precedentes

La responsable de la coordinación del Mundial aseguró que el Gobierno mexicano realizó una preparación integral para garantizar el éxito del evento.

El partido entre México e Inglaterra reunió a 60 millones de espectadores, convirtiéndose en el más visto del siglo XXI en el país. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
El partido entre México e Inglaterra reunió a 60 millones de espectadores, convirtiéndose en el más visto del siglo XXI en el país. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Aunque no detalló el desglose de las inversiones realizadas, sostuvo que el país fortaleció aspectos relacionados con infraestructura, movilidad, logística, seguridad, conectividad y atención a visitantes para responder a las exigencias de un torneo de esta magnitud.

De acuerdo con Cuevas, esa planeación permitió que el Mundial se desarrollara de manera exitosa y que el beneficio económico se reflejara directamente en las ciudades sede.

La derrama superior a los 50 mil millones de pesos representa uno de los principales legados económicos que dejó la Copa del Mundo para México, particularmente para la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde hoteles, restaurantes, comercios, empresas de transporte y diversos prestadores de servicios registraron una alta demanda derivada de la llegada de turistas nacionales e internacionales.

Con estos resultados, el Mundial 2026 se consolida como uno de los eventos deportivos de mayor impacto económico y mediático en la historia reciente del país, además de reforzar la capacidad de México para albergar competencias internacionales de gran escala.

El balance presentado por Gabriela Cuevas también subraya el alcance social del torneo, al combinar récords de audiencia con un importante impulso para las economías locales, lo que, según la funcionaria, fue posible gracias a una planificación anticipada y a la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado.

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