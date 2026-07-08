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Suiza y México acuerdan impulsar inversiones por más de 2 mil mdd en medio de la incertidumbre por el T-MEC

Sheinbaum y el presidente suizo Guy Parmelin acuerdan impulsar inversiones y modernizar el TLC con la AELC

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Mexican President Claudia Sheinbaum shakes hands with Swiss Federal President Guy Parmelin at the National Palace in Mexico City, Mexico, July 8, 2026. REUTERS/Daniel Becerril
Mexican President Claudia Sheinbaum shakes hands with Swiss Federal President Guy Parmelin at the National Palace in Mexico City, Mexico, July 8, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este miércoles en Palacio Nacional al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en el marco de una visita oficial centrada en el fortalecimiento comercial y de inversiones entre ambos países.

El encuentro contó con la participación de una comitiva de 16 empresarios suizos, además de representantes de firmas ya establecidas en territorio mexicano, según informó previamente el canciller Roberto Velasco Álvarez durante la conferencia matutina.

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El encuentro se realiza este miércoles como parte de una visita oficial enfocada en ampliar el intercambio comercial y la llegada de capitales entre ambos países, con una delegación de 16 empresarios helvéticos

Cifras de la relación bilateral

De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, Suiza ocupa el sexto lugar en volumen de inversión extranjera en México, con 2,130 millones de dólares registrados en 2025. El comercio bilateral total ascendió a 4,272 millones de dólares el año pasado.

Entre los principales puntos abordados destacan:

  • La modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC/EFTA), vigente desde hace aproximadamente 25 años.
  • El interés de empresas suizas por ampliar sus operaciones en sectores estratégicos como el farmacéutico, financiero, tecnológico e industrial.
  • La agilización de trámites para inversionistas, expuesta por el gobierno mexicano ante los empresarios presentes.
Sheinbaum recibió al presidente de Suiza en Palacio Nacional. | YouTube Claudia Sheinbaum
Sheinbaum recibió al presidente de Suiza en Palacio Nacional. | YouTube Claudia Sheinbaum

El contexto del T-MEC y la estrategia de diversificación

La visita se inserta en una estrategia de diversificación comercial que el gobierno mexicano ha impulsado en meses recientes, en un contexto donde la revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá mantiene cierta incertidumbre para los exportadores del país.

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Según reportes previos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Sheinbaum ha subrayado que el dinamismo económico de México no depende de un solo acuerdo comercial, en referencia a la reciente firma del Acuerdo Modernizado con la Unión Europea en mayo pasado. En ese sentido, la gira de Parmelin por Norteamérica —que incluye paradas en Estados Unidos y Canadá— se enmarca en el interés suizo por ampliar sus relaciones económicas en la región, independientemente del proceso de revisión trilateral del tratado.

Ochenta años de relación diplomática

La visita coincide con la conmemoración de 80 años de relaciones diplomáticas entre México y Suiza. Ambos mandatarios también abordaron:

  • La cooperación científica y el interés de México por el sistema suizo de formación dual.
  • Los trabajos conjuntos en materia de restitución de patrimonio cultural, con 67 objetos devueltos a México desde 2018, de acuerdo con lo mencionado en el evento.
  • La coincidencia en temas de política exterior, como el respeto al derecho internacional y la solución pacífica de controversias.

Lo que sigue

De acuerdo con lo informado por ambos gobiernos, distintas secretarías mexicanas continuarán trabajando con la delegación suiza en los temas comerciales y de inversión abordados durante la reunión. Hasta el momento no se ha dado a conocer un calendario oficial para la firma de nuevos acuerdos derivados de este encuentro.

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