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Suiza regresa a México piezas históricas: destacan alianza en patrimonio cultural

De acuerdo con la presidenta Sheinbaum estos bienes arqueológicos tienen estilos de: Queréndaro, Loma Alta, Michoacán, Chupícuaro, Ixtlán del Río, Yameca, entre otros

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Claudia Sheinbaum y Guy Parmelin
Claudia Sheinbaum y Guy Parmelin durante su encuentro en Palacio Nacional. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum destacó que México y Suiza mantiene un acuerdo de patrimonio cultural, el cual ha beneficiado a ambos países en su relación bilateral.

Este 8 de julio, durante su encuentro con el presidente de Suiza, Guy Parmelin en Palacio Nacional, también informó que dentro de este tratado se establece la restitución de piezas históricas desde la nación europea hasta territorio mexicano.

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“Suiza ha sido un gran aliado en la detección y restitución de piezas de nuestro patrimonio histórico. Desde 2018, sesenta y siete objetos culturales han regresado a la nación”, señaló la mandataria, agradeciendo a la embajadora de México en el Estado suizo por su trabajo en este tema y otros relacionados con el sector cultural.

¿De dónde provienen las piezas devueltas a México?

De acuerdo con la información brindada por la líder mexicana, estos bienes arqueológicos tienen estilos de: Queréndaro, Loma Alta, Michoacán, Chupícuaro, Ixtlán del Río, Yameca, Etzatlán, así como Comala y Ortiz, Tuxcacuesco, del occidente del país.

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“Cada pieza que regresa es memoria que vuelve a casa. Acordamos también fortalecer la relación en educación, ciencia e innovación”, expresó Sheinbaum.

Sheinbaum recibe a Guy Parmelin en Palacio Nacional

La jefa de Estado recibió este miércoles al mandatario suizo Guy Parmelin en las instalaciones de la sede presidencial en Ciudad de México, en el marco de una visita oficial destinada a profundizar la cooperación entre ambos países.

El presidente de Suiza arribó acompañado de su esposa, Caroline Merotto y una delegación de funcionarios y empresarios, consolidando así el interés mutuo en fortalecer la relación bilateral que data de 1827.

Durante el encuentro, participaron altos representantes de los dos gobiernos, incluidos los titulares de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, Hacienda y Salud por parte de México, y miembros del Parlamento y la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos por parte de Suiza. Además, asistieron 16 ejecutivos europeos y directivos de firmas suizas radicadas en México, manifestando el carácter económico-comercial del diálogo.

Mexican President Claudia Sheinbaum and Swiss Federal President Guy Parmelin shake hands as they attend a press conference at the National Palace in Mexico City, Mexico, July 8, 2026. REUTERS/Daniel Becerril
Mexican President Claudia Sheinbaum and Swiss Federal President Guy Parmelin shake hands as they attend a press conference at the National Palace in Mexico City, Mexico, July 8, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Posteriormente, ambos líderes informaron sobre los resultados del encuentro en una conferencia de prensa conjunta, anunciando nuevas rutas de colaboración y acuerdos.

Temas principales de la reunión bilateral

El diálogo entre los dos mandatarios abordó el fortalecimiento del comercio, la inversión y la cooperación en innovación y desarrollo tecnológico. Según el canciller Roberto Velasco, uno de los puntos clave será revisar la modernización del acuerdo comercial entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), que integran Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein.

La actualización de este tratado responde al clima de tensión con Estados Unidos en torno al T-MEC y al interés de la nación europea de replicar el modelo de modernización que el país ha negociado con la Unión Europea. Actualmente, Suiza mantiene más de 600 empresas en territorio mexicano, generando cerca de 60 mil empleos directos.

La agenda de Sheinbaum prevé reforzar la presencia de México en el escenario internacional, con próximas reuniones con autoridades de España y Corea, en busca de atraer inversiones y consolidar alianzas estratégicas.

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