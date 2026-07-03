Profepa y alcaldesa de Tepetlaoxtoc ‘se echan la bolita’ sobre muerte de tigre Kenzo: investigan causa de fallecimiento

Mariana Boy explicó que se debe esperar la necropsia para conocer con certeza el motivo del deceso de Kenzo, (Jesús Avilés / Infobae México)

La titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Mariana Boy, informó que aún no se ha determinado la causa de muerte del tigre Kenzo, sin embargo, se sabe que falleció durante el traslado y no por heridas inmediatas o en el lugar de captura. Aseguró que esa información estará disponible una vez se realice la autopsia, la cual, de acuerdo a su testimonio, todavía no se sabe qué instancia la realizará.

Mariana Boy explicó que se debe esperar la necropsia para conocer con certeza el motivo del deceso de Kenzo, el tigre de Bengala que escapó de un predio autorizado para el manejo de vida silvestre en Tepetlaoxtoc, Estado de México. La búsqueda activó a más de cien personas de distintas instituciones, incluyendo Protección Civil, seguridad pública estatal y el Parque Ecológico de Zacango. El operativo duró cinco días y empleó perros rastreadores y drones térmicos.

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La autoridad ambiental declaró que se está trabajando en el caso de acuerdo a los protocolos necesarios para este caso, y aseguró que el animal fue tratado, durante su captura, por personal de la PROFEPA, Protección Civil del Estado de México, elementos de seguridad pública del Estado de México, integrantes del Ayuntamiento del municipio “y expertos en el tema de manejo de grandes felinos, de veterinarios con mucha experiencia”, explicó Mariana Boy en entrevista con Aristegui Noticias.

El momento de la captura: hallazgo y disparos durante la contención de Kenzo

El jueves por la mañana, tras varios días de búsqueda en Tepetlaoxtoc, Estado de México, una de las brigadas integradas por personal de PROFEPA, Protección Civil y veterinarios especializados localizó a Kenzo en una barranca de difícil acceso y vegetación densa. El operativo se intensificó luego de que un habitante reportó el ataque del tigre a su caballo.

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Las brigadas hallan al ejemplar cerca de las 07:00 horas tras cinco días de rastreo en zona cerril y lo trasladan al santuario Reino Animal, en Teotihuacán, donde autoridades notifican el deceso.

Según la versión oficial de Mariana Boy Tamborrel, la brigada intentó sedar a Kenzo con dardos anestésicos, pero el animal, ya bajo condiciones de estrés extremo, detectó la presencia de los rescatistas y se tornó agresivo. Boy relató: “Cuando se aproxima la brigada para prepararse para hacer la contención, el tigre los detecta, los percibe y se acerca con la intención de atacar al médico veterinario que iba a lanzar el dardo sedante”.

En ese momento, un elemento de seguridad disparó al suelo para distraer al felino y repeler el ataque. Boy explicó: “Uno de los policías, de los elementos de seguridad, hace un disparo al suelo para poder, pues, distraer la atención del tigre y repelerlo. El tigre se retira y regresa por la parte de atrás de donde estaba la brigada, se abalanza contra el médico veterinario y es ahí cuando el elemento de seguridad hace los disparos para salvar la vida del médico veterinario. A partir de ese momento se disparan otros dos dardos sedantes”, relató la titular.

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Durante la contención, el tigre fue colocado en una camilla y trasladado, aún con vida y sedado, hacia Reino Animal. Poco antes de llegar, Kenzo perdió los signos vitales, de acuerdo con el testimonio de la funcionaria federal.

Autoridades ‘se echan la bolita’ sobre cómo murió el tigre Kenzo

Mariana Boy afirmó que Kenzo murió durante el traslado y que no existe certeza sobre la causa específica del deceso. Subrayó que la Profepa debe esperar los resultados de la necropsia para determinar si la muerte ocurrió por impactos de bala, sobredosis de sedante u otra razón. Boy destacó que el tigre Kenzo “murió en el trayecto. Venía respirando y poco antes de llegar a Reino Animal dejó de respirar”.

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En contraste, la alcaldesa de Tepetlaoxtoc, Diana Morales, comunicó en redes sociales y ante medios que el felino había sido capturado vivo, en buen estado y sedado, con lesiones menores que no comprometían su vida. Morales aseguró: “De aquí sale el felino en muy buen estado. Obviamente iba sedado para poderlo capturar, pero no llevaba ninguna herida que comprometiera su vida”.

Ante este contraste en las declaraciones, la titular de Profepa explicó que “quienes estaban en la barranca, pues eran las propias brigadas, quienes tenían conocimiento de todo lo que estaba sucediendo”.

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El cierre de un santuario animal en México, donde un tigre blanco recibe atención veterinaria, se yuxtapone con la imagen de un tigre de Bengala en un bosque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, aseguró que “aquí lo más importante es que podamos esperar los resultados de la necropsia y podamos informar con mucha precisión cuántos impactos de balas, qué calibre”, entre otra información, para saber cómo ocurrieron los hechos y qué ocasionó la muerte del tigre.

Necropsia en curso y proceso de investigación

Respecto a quién debe determinar formalmente la causa del deceso, Boy aclaró: “A nosotros nos corresponde el aseguramiento del ejemplar. El ejemplar está asegurado ya por PROFEPA y Fundación Invictus está como depositaria. Nosotros, como PROFEPA, se lo dimos en depósito y nosotros somos quienes estamos haciendo las gestiones para lograr la gestión de la necropsia”.

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Agregó que se encuentran en contacto con la UNAM para que especialistas realicen el procedimiento, aunque aún no hay confirmación definitiva: “Estamos teniendo acercamiento con la UNAM. No tenemos todavía una confirmación, pero hemos estado valorando con distintos especialistas que pudieran ayudarnos a hacer esa necropsia”.

Hasta el momento, la autoridad responsable de emitir el dictamen técnico final no ha sido definida públicamente y la dependencia federal mantiene abiertas las gestiones para que la necropsia se realice con especialistas externos.

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A pesar de estas declaraciones, en un comunicado, ambas instituciones, PROFEPA y el gobierno municipal de Tepetlaoxtoc, refrendaron la versión difundida el día anterior y destacaron el trabajo coordinado de las autoridades federales, locales y de todas las instancias que participaron en la búsqueda del tigre Kenzo.

Reconocieron el profesionalismo y el compromiso de las brigadas que intervinieron en el operativo. Tanto la procuradora Mariana Boy Tamborrel como la presidenta municipal Diana Lisbeth Morales señalaron que no existe contradicción ni versiones encontradas sobre los hechos registrados durante la localización, contención y traslado del felino.

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