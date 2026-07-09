Pollo con brócoli estilo oriental: la receta fácil, saludable y llena de sabor para cualquier día

El pollo con brócoli estilo oriental se posiciona como una receta fácil de cocinar y completa para el almuerzo o la cena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo con brócoli estilo oriental se ha convertido en una de las preparaciones favoritas para quienes buscan una comida completa, deliciosa y fácil de cocinar. La combinación de carne tierna, verduras frescas y una salsa de inspiración asiática ofrece un resultado lleno de aroma y textura que puede disfrutarse tanto en el almuerzo como en la cena.

Además de ser una receta práctica, destaca por reunir ingredientes que suelen encontrarse con facilidad. Su preparación no requiere técnicas complicadas, por lo que resulta adecuada tanto para quienes tienen experiencia en la cocina como para quienes desean comenzar a preparar platillos caseros con excelentes resultados.

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Otro de sus atractivos es su versatilidad. Puede servirse solo o acompañarse con arroz blanco, arroz integral o fideos, convirtiéndose en una opción ideal para compartir en familia o para preparar con anticipación y disfrutar durante la semana.

El equilibrio entre el pollo, el brócoli y la salsa marca la diferencia

La receta de pollo con brócoli destaca por usar ingredientes de fácil acceso y no requiere técnicas complicadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secreto de esta receta está en cocinar cada ingrediente en el momento adecuado para conservar sus características. El pollo debe quedar jugoso, mientras que el brócoli mantiene una textura firme que aporta frescura al platillo y contrasta con la suavidad de la carne.

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La salsa de estilo oriental envuelve todos los ingredientes sin opacar su sabor. Gracias a esta combinación, cada bocado ofrece un balance entre notas saladas y un ligero toque dulce que caracteriza a este tipo de preparaciones inspiradas en la cocina asiática.

Una cocción rápida a fuego alto también ayuda a conservar el color del brócoli y evita que el pollo se reseque. De esta manera se obtiene un platillo atractivo tanto por su presentación como por su sabor.

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Ingredientes y preparación para hacer pollo con brócoli estilo oriental

El pollo con brócoli estilo oriental se sirve solo o con arroz blanco, arroz integral o fideos como guarnición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar esta receta utiliza los siguientes ingredientes:

Ingredientes

500 gramos de pechuga de pollo en cubos.

1 brócoli mediano cortado en floretes.

2 dientes de ajo picados.

1 cucharada de jengibre rallado.

3 cucharadas de salsa de soya.

1 cucharada de aceite de ajonjolí.

1 cucharada de fécula de maíz.

½ taza de agua.

2 cucharadas de aceite vegetal.

Sal y pimienta al gusto.

Ajonjolí y cebollín picado para decorar (opcional).

Preparación

Mezcla la salsa de soya, el aceite de ajonjolí, la fécula de maíz y el agua hasta integrar por completo.

Calienta el aceite vegetal en un sartén o wok y cocina el pollo hasta que esté bien dorado.

Agrega el ajo y el jengibre, mezclando durante unos segundos para liberar su aroma.

Incorpora el brócoli y cocina brevemente para mantener su textura.

Vierte la mezcla de la salsa sobre el pollo y el brócoli.

Cocina durante unos minutos, moviendo constantemente, hasta que la salsa espese y cubra todos los ingredientes.

Ajusta con sal y pimienta si es necesario.

Sirve caliente y, si lo deseas, decora con ajonjolí y cebollín picado.

El resultado es un platillo de preparación sencilla que puede llevarse directamente a la mesa acompañado de la guarnición de tu preferencia.

Un platillo versátil para disfrutar en cualquier ocasión

La receta se integra al menú semanal por su elaboración rápida y permite decorar con ajonjolí y cebollín picado de forma opcional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta destaca porque puede incorporarse fácilmente al menú semanal. Su preparación toma poco tiempo y ofrece una combinación de sabores que suele agradar a toda la familia, lo que la convierte en una excelente alternativa para quienes buscan variar sus comidas sin recurrir a procesos complicados.

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También permite adaptarse a diferentes formas de servirla. Mientras algunas personas prefieren acompañarla con arroz recién hecho, otras optan por fideos o incluso disfrutarla sola para dar mayor protagonismo al pollo, el brócoli y la salsa.

Con ingredientes sencillos y una elaboración rápida, el pollo con brócoli estilo oriental demuestra que es posible preparar una comida completa, colorida y llena de sabor sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Su equilibrio entre practicidad y buen gusto explica por qué continúa siendo una de las recetas más populares para cualquier día de la semana.

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