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Víctor Rodríguez Padilla se quedará en prisión preventiva por violencia familiar y vicaria en contra de su esposa

El exdirector de Pemex se quedará en el penal de Atlacholoaya en Morelos

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Violencia vicaria: exdirector de Pemex es investigado por este delito, así se tipifica en Morelos. (Foto: Especial)
Violencia vicaria: exdirector de Pemex es investigado por este delito, así se tipifica en Morelos. (Foto: Especial)

Este 8 de julio, se dio a conocer que el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, se quedará en prisión preventiva en el penal de Atlacholoaya en Morelos, así lo determinó la jueza Adriana Carrera Ortiz tras las acusaciones de violencia familiar y violencia vicaria que pesan sobre él, tras la denuncia de su esposa, María Felicia Jiménez Lavié.

La defensa del exfuncionario habría justificado la solicitud de arraigo domiciliario por su estado de salud, sin embargo, durante la audiencia inicial, la jueza de control la rechazó. Durante un receso de 30 minutos, la defensa legal aseguró que el caso ya es parte de un “linchamiento mediático”, por la posición pública que en hasta hace unos meses ocupó Rodríguez Padilla.

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El día de ayer, 7 de julio, el acusado fue detenido en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) en coordinación con la Fiscalía de Morelos. La aprehensión ocurrió tras una orden judicial derivada de la denuncia pública presentada por su esposa, la doctora María Felicia Jiménez, quien lo acusó de violencia el pasado 26 de junio.

El exdirectivo fue trasladado esposado y bajo custodia de agentes de la Policía de Investigación a la Agencia 50 de la Fiscalía capitalina, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se le certificó y posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de Atlacholoaya en Morelos.

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La audiencia inicial de vinculación a proceso se llevó a cabo en la sala dos de la ciudad judicial de Atlacholoaya, Morelos, junto al Centro Estatal de Reinserción Social. Ahí, minutos antes de que la audiencia diera inicio, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Juan Emilio Elizalde Figueroa, señaló que la decisión sobre la prisión preventiva dependería de los elementos de prueba que presente la fiscalía durante la audiencia, lo cual quedó acreditado.

Para la defensa de Rodríguez Padilla la prisión preventiva no era necesaria en su caso, por los delitos a los que se le vincula: violencia familiar y violencia vicaria. También comentó que la preocupación principal, según el abogado Víctor Manuel Solís Güitrón, radica en la difusión del caso desde que la víctima hizo públicas las agresiones.

La medida de la jueza fue solicitada por la Fiscalía de Morelos, tras justificar la garantía de seguridad de la denunciante, al mismo tiempo, buscan evitar que el imputado evada la justicia o abandone el país.

El caso ha puesto los reflectores sobre el gobierno federal debido a la cercanía que Víctor Rodríguez Padilla mantenía con la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que durante casi año y medio dirigió Petróleos Mexicanos.

A nivel nacional, los cuestionamientos no se han hecho esperar y mujeres dentro de la política han condenado el actuar del exfuncionario, por un lado, tanto la presidenta de México como la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, pidieron que “todo el peso de la ley caiga” sobre Rodríguez Padilla.

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