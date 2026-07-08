Defensa de exdirector de Pemex afirma que delito de violencia familiar no amerita prisión preventiva, le preocupa “linchamiento mediático” 

Defensa de exdirector de Pemex afirma que delito de violencia familiar no amerita prisión preventiva.

En un breve encuentro con medios de comunicación, el equipo legal del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, afirmó que tanto el delito de violencia familiar y vicaria, por los que es acusado el exfuncionario, no ameritan prisión preventiva, medida que solicitará la Fiscalía de Morelos en la audiencia de este 8 de julio.

Agregaron que el “linchamiento mediático” es lo que más les preocupa, debido a la difusión que ha tenido el caso desde que su esposa María Felicia Jiménez exhibió la violencia física a la que fue sometida el pasado 3 de marzo de 2026.

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La audiencia inicial se lleva a cabo en la sala dos de la ciudad judicial de Atlacholoaya, Morelos, junto al Centro Estatal de Reinserción Social, donde pasó la noche el exfuncionario luego de haber sido detenido el 7 de julio en calles la alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México.

Juan Emilio Elizalde Figueroa, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, fue cuestionado por medios de comunicación sobre mantener la medida de “prisión preventiva” en contra de Rodríguez Padilla, a lo que comentó que la decisión dependerá de los elementos de prueba que presente la Fiscalía de Morelos durante la audiencia.

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Agregó que, corresponderá a la representación social acreditar los delitos que se le han imputado al señalado y que el juez será quien determine las medidas cautelares que se le impondrán, las cuales tendrán variación dependiendo la gravedad de lo denunciado y los datos de prueba que se presenten.