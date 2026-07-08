Esposado y sometido, así llegó al Ministerio Público el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, acusado de violencia de género.

Esposado y bajo la custodia de tres mujeres, Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, llegó a la Agencia 50 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), ubicada en Calle Digna Ochoa y Plácido, por la denuncia de su esposa María Felicia Jiménez, quien exhibió la golpiza a la que fue sometida el 3 de marzo de 2026.

Con un semblante molesto, de camisa blanca, pantalón negro y zapatos de vestir, el exfuncionario bajó del vehículo de la Policía de Investigación (PDI) que lo traslado hasta las instalaciones en la alcaldía Cuauhtémoc.

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Las agentes lo llevaron a las instalaciones de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar, donde fue certificado por la PDI y será entregado a la Fiscalía de Morelos.

Esposado y sometido, así llegó al Ministerio Público el exdirector de Pemex acusado de violencia de género. (Foto: Especial)

Tras ser exhibido en redes sociales, autoridades detienen al exdirector de Pemex

El arresto del exfuncionario se llevó a cabo la tarde de este martes, cerca de las 17:32 horas, en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, en la capital del país.

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La detención se dio, luego de que hace unas semanas su esposa, la doctora María Felicia Jiménez, decidiera denunciarlo de manera pública y ante las autoridades por la violencia física y familiar a la que fue sometida durante su matrimonio, un comportamiento que inicio en 2022.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones indica que el hombre -quien fue cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum- es una persona que mide 1.78 metros de estatura, de tez blanca, cabello blanco, quien vestía playera blanca y pantalón de vestir al momento de la detención.

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Esposado y sometido, así llegó al Ministerio Público el exdirector de Pemex acusado de violencia de género. (Captura de pantalla)

La violencia del que sería titular del INEEL (Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias) quedó grabada, pese a los intentos que hizo para tirar la cámara el pasado 3 marzo, cuando golpeó de manera reiterada a su esposa, el hombre lo hizo frente a su hijo menor de edad, quien procura ponerse a salvo tras la reacción del alto exfuncionario.

Coordinación entre Fiscalías llevó a la detención de Rodríguez Padilla

A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detalló que en coordinación con su homóloga en Morelos, ejecutó la orden de aprehensión en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos.

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Las autoridades lo investigan por “violencia familiar cometidos en agravio de su pareja”, la indagatoria se basa en el material difundido por la víctima en su canal de YouTube:

“Según las indagatorias, en marzo de 2026 la víctima se encontraba con el imputado en un domicilio ubicado en el estado de Morelos, donde la habría agredido física y verbalmente tras una discusión. A partir de estos hechos, la FGEM estableció la probable participación de Víctor “N” y obtuvo una orden de aprehensión en su contra”.

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Detienen a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, tras denuncia por violencia familiar. (SSCP)

En las próximas horas, el señalado enfrentará la audiencia inicial ante e un juez de control de Morelos, donde las autoridades le darán a conocer a detalle los hechos por los que se le acusa.

Tanto el Gobierno Federal, como distintas mujeres en el poder rechazaron el comportamiento del exfuncionario, exigiendo “que todo el peso de la ley” caiga sobre Rodríguez Padilla, como muestra de cero tolerancia a la violencia de género, aún cuando se trate de un alto funcionario.

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