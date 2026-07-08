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Sheinbaum pronostica que T-MEC se renovará por otros 16 años, destaca que México es el principal socio comercial de Estados Unidos

El acuerdo comercial actualmente mantendrá revisiones anuales entre los tres países

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Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 8 de julio en Palacio Nacional. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que existe la posibilidad de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sea renovado por otros 16 años tras las revisiones anuales entre las naciones incluidas en el acuerdo comercial.

“Lo que puede ocurrir en los próximos diez años es que los tres países nos pongamos de acuerdo para alargarlo otros dieciséis. En cualquier momento puede ocurrir eso”, declaró la mandataria mexicana durante su conferencia matutina de este 8 de julio en Palacio Nacional.

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Actualmente, el pacto será evaluado de forma anual, luego de que Estados Unidos rechazó ampliar su vigencia más allá del periodo establecido. “EEUU dijo: «En este momento no nos interesan los dieciséis años, solamente diez». Y el tratado especificaba que si son diez años y no se renueva a dieciséis, tiene que haber revisiones anuales", sostuvo la jefa de Estado.

Estados Unidos se niega a la ampliación del T-MEC

Tras múltiples reuniones entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer y otras autoridades, el pasado 1 de julio anunciaron el tratado no se renovará bajo las condiciones actuales, abriendo paso a una nueva etapa de revisiones anuales hasta 2036.

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“Esa es una decisión que tomó Estados Unidos, eso es lo primero que hay que decir. La tomó para México y para Canadá. No es que porque han estado diciendo que porque los índices delictivos, que por cierto el próximo martes presentamos y hay una cifra histórica para junio de 2026 en la reducción de homicidios muy importante. Pero bueno, dan distintos argumentos como si hubiera sido un castigo al Gobierno de México. No, es una decisión del presidente Trump para Canadá y para México relacionada con una visión proteccionista de su economía. Por eso inició su gobierno con aranceles a todo el mundo", señaló Sheinbaum.

La próxima reunión está programada para el próximo miércoles 8 de julio en Washington, donde el funcionario de economía y otras figuras del sector comercial integrarán una mesa de diálogo para darle mayor certidumbre al proceso que seguirán durante la siguiente década.

Derivado de ello, la mandataria mexicana expresó que este encuentro es uno de los más importantes, ya que podría ser determinante para alcanzar un acuerdo más favorable para las tres naciones participantes.

“Entonces, no hay incertidumbre. Por supuesto que nosotros lo que queríamos era dieciséis años. Dado que el Gobierno de Estados Unidos decide solamente los diez años, pues hay que ponernos de acuerdo en estos diez años cómo va a continuar el tratado. Y pienso, la verdad, que se va a renovar por otros dieciséis, aunque sea dentro de cuatro o cinco años, porque la integración económica es enorme”, afirmó.

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