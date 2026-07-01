México

Pemex reporta flamazo en la Refinería de Salina Cruz: tres trabajadores resultan lesionados

El evento fue controlado de inmediato y no causó daños a la infraestructura, que continúa operando con normalidad

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Crédito: captura mejorada con IA
Crédito: captura mejorada con IA

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que este martes 30 de junio se registró un flamazo durante trabajos de mantenimiento en la Planta de Alquilación de la Refinería “Antonio Dovalí Jaime”, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, el incidente ocurrió en la bomba de fondo GA-311 B de la Torre Fraccionadora DA-304 y fue controlado de manera inmediata conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

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Como consecuencia del incidente, tres trabajadores sufrieron quemaduras leves y fueron trasladados al Hospital General de Pemex para recibir atención médica especializada. La empresa indicó que los lesionados se encuentran estables y permanecen bajo observación.

Comunicado oficial.
Comunicado oficial.

Pemex también aseguró que el flamazo no ocasionó daños a la infraestructura del complejo industrial y que las operaciones de la refinería continúan desarrollándose con normalidad.

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Trabajadores relatan que el flamazo ocurrió durante trabajos de mantenimiento

De acuerdo con versiones de trabajadores petroleros, el incidente se registró alrededor de las 14:00 horas mientras personal del área de Tuberías realizaba labores de mantenimiento en la planta de alquilación. En la zona se encontraban aproximadamente diez obreros cuando ocurrió una pequeña explosión que derivó en el flamazo.

Versiones difundidas por distintos medios señalan que el accidente habría ocurrido cuando se abrió una brida de una instalación que aún contenía residuos de hidrocarburos.

Tres trabajadores resultaron con quemaduras leves tras el flamazo registrado en el complejo petrolero. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Tres trabajadores resultaron con quemaduras leves tras el flamazo registrado en el complejo petrolero. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Presuntamente, en ese momento también se realizaban trabajos de soldadura en las inmediaciones, lo que habría provocado la ignición del material. No obstante, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por Pemex.

Tras el incidente, brigadas internas de emergencia atendieron la situación y trasladaron a los trabajadores lesionados al hospital de la empresa para su valoración médica.

La planta de alquilación es una instalación estratégica de la refinería

La planta donde ocurrió el flamazo es una de las áreas destinadas a la producción de componentes para gasolinas de alta calidad.

De acuerdo con trabajadores del complejo, esta instalación opera con sustancias químicas como ácido sulfúrico y ácido fluorhídrico, materiales que requieren estrictas medidas de seguridad debido a sus características altamente corrosivas y peligrosas.

La planta de alquilación es una instalación estratégica dentro del complejo de la refinería. REUTERS/Jose de Jesus Cortes/Archivo
La planta de alquilación es una instalación estratégica dentro del complejo de la refinería. REUTERS/Jose de Jesus Cortes/Archivo

Aunque el evento fue controlado rápidamente y no representó un riesgo para el resto de las instalaciones, el incidente volvió a poner atención sobre las condiciones operativas dentro de uno de los complejos petroleros más importantes del país.

Contexto de los incidentes registrados en junio

Durante este mes, la Refinería de Salina Cruz ha enfrentado diversos eventos que han generado movilización de personal especializado y seguimiento por parte de las autoridades.

  • El 9 de junio se reportó un derrame de hidrocarburos que fue arrastrado por las lluvias hacia distintas zonas de Salina Cruz.
  • El 22 de junio, Pemex informó un paro seguro de operaciones en una caldera y en la planta catalítica debido a una fuga en un ducto, situación que provocó la emisión de humo negro visible en gran parte de la ciudad.
  • El 30 de junio ocurrió el flamazo durante labores de mantenimiento, con un saldo de tres trabajadores lesionados.

Habitantes mantienen reclamos por contaminación en Salina Cruz

Mientras se registraba este nuevo incidente, habitantes de Bahía La Ventosa continuaron exigiendo una reparación integral por los daños ambientales derivados de diversos derrames de hidrocarburos ocurridos en la zona.

Habitantes de Salina Cruz mantienen reclamos por contaminación en la zona.
Habitantes de Salina Cruz mantienen reclamos por contaminación en la zona.

Autoridades locales y pobladores sostienen que las manchas de combustible han alcanzado playas, manglares, arroyos y otros cuerpos de agua conectados con la franja costera, afectando actividades pesqueras y turísticas.

Entre sus principales demandas se encuentra la limpieza especializada de las áreas contaminadas, la rehabilitación de ductos y el reconocimiento de los daños ocasionados.

Asimismo, autoridades municipales han señalado que entre 2022 y 2024 se documentaron más de 60 derrames relacionados con infraestructura petrolera en la región, situación que consideran ha agravado la problemática ambiental.

Refinería de Salina Cruz continúa operando tras el incidente

Pese al flamazo registrado este martes, Pemex reiteró que la emergencia fue controlada conforme a los procedimientos internos y que la Refinería “Antonio Dovalí Jaime” continúa operando sin afectaciones a su infraestructura.

La empresa indicó que mantiene la atención médica a los trabajadores lesionados y continuará con las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incidente.

En tanto, el nuevo evento se suma a una serie de situaciones registradas durante junio en el complejo petrolero, que permanece bajo observación debido a los recientes incidentes operativos y a las demandas ambientales de comunidades cercanas.

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