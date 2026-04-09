Revocación de mandato se puede aplicar a juzgadores, Sheinbaum alista reforma para fortalecer consulta pública

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la revocación de mandato se podría aplicar a juzgadores, al explicar que “desde hace tiempo”, en la Constitución se establecieron los lineamientos para que la ciudadanía solicite realizar dicho proceso en contra de cualquier funcionario electo.
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