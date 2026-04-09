México

Revocación de mandato se puede aplicar a juzgadores, Sheinbaum alista reforma para fortalecer consulta pública

La presidenta explicó que “desde hace tiempo” la ley establece que la ciudadanía puede solicitar la revocación de mandato

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Sheinbaum indicó que la Constitución ya permité la revocación de mandato para varios cargos. | Presidencia
Sheinbaum indicó que la Constitución ya permité la revocación de mandato para varios cargos. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la revocación de mandato se podría aplicar a juzgadores, al explicar que “desde hace tiempo”, en la Constitución se establecieron los lineamientos para que la ciudadanía solicite realizar dicho proceso en contra de cualquier funcionario electo.

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